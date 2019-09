La locutora sanjuanina agredida por su jefe: "Me daría fobia volver a ese lugar"

Tras conocer el audio del terrible episodio de violencia que le tocó vivir a una periodista sanjuanina, Claudia Vázquez, mientras hacía su programa radial, por parte de su jefe y dueño de la Radio Bohemia, Rodolfo Ridao, la víctima decidió radicar la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Según denunció, el hecho ocurrió durante el mediodía de este martes cuando estaba por finalizar su programa diario. En un momento, en el que estaba al aire, comenzaron a escucharse gritos e insultos contra la periodista. "De hecho también me hizo la silla para atrás y ahí hasta me rasguñó en el cuello y en el brazo", contó Claudia.

A raíz del hecho, la mujer se fue de la radio y radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer. "Lo peor de todo es que no soy la única que recibe ese tipo de hostigamientos por parte de este hombre. A todos mis compañeros viven situaciones similares, solamente que no se animaron a denunciarlo. A mi me pasó todo esto porque soy la única que siempre iba al choque con él", siguió la mujer damnificada.

El hombre irrumpió en el medio del programa luego de que supuestamente Claudia habría hablado mal de la esposa de Ridao. "Desde que entré a la radio -hace 8 años- la mujer de Ridao me tuvo celos. Los celos son un problema importante en esa pareja. A mí no me podía traer nada a la radio porque se iba a enojar su mujer", afirmó la denunciante.

Sobre su futuro, Claudio aseguró que buscará un abogado para que la ayude con el caso y renunciar a la radio. "Tengo que ver que voy a hacer con mis clientes. Yo tengo muchos clientes y soy la que le hace ganar dinero a esa radio. Pero ya no voy a volver a esa radio, me daría fobia volver", sostuvo la conocida periodista.

El dueño de la radio y agresor aún no está detenido. Ya fue imputado por los delitos de amenazas y lesiones leves. Interviene el juzgado correccional de turno. En la investigación, además, se encuentran trabajando los efectivos de la Dirección de Investigaciones, de la Central de Policía.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.