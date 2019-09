Una locutora sanjuanina fue agredida en vivo por su jefe y la audiencia llamó al 911

Un hecho de violencia de género se vivió al aire este martes en la Radio FM Bohemia cuando la locutora Claudia Vázquez sufrió agresiones por parte de su jefe Rodolfo Ridao. Los audios son estremecedores y por este motivo los oyentes avisaron a la policía.

La locutora sanjuanina conducía su programa cuando fue agredida por Ridao, quien le interrumpió su programa a los gritos e insultos, incluso se escuchan algunos golpes. Esto salió al aire en el programa “Las Mañanitas de Bohemia”, conducido por la Claudia Vázquez.

Según contó la víctima de la agresión, no es la primera vez que Rodolfo Ridao actúa de esta manera. En el audio se escucha cómo el violento le grita “basura”, “infeliz”, “¿por qué hablás?”, “Te he dado la vida, te he hecho la mierda que sos por fuera ahora” a lo que la locutora le responde “dejame terminar el programa” y “no me tirés las cosas”. Según denunció la locutora, el agresor la habría golpeado.

Dónde te podés acercar si sos víctima o sabés de un caso de violencia

Podes acercarte a las oficinas de la Dirección de la Mujer cito en 25 de Mayo 451 (oeste), o bien asesórate al teléfono 4222713 y en cada una de las áreas de tu municipio. También, podes hacerlo gratuitamente en la Línea Rosa 0800 666 6351. En el caso de que se encuentren menores pueden contactarse con la Línea 102. Asimismo se encuentra la Comisaria de la Mujer ubicada Sabatini 298 este, esquina Tucumán, Barrio Edilco, Rawson, el teléfono directo para realizar las denuncias, es el 4281589.