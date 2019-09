Policía acusado de robar en Valle Fértil: fue excarcelado y escuchará el veredicto en libertad

Fue primicia de Tiempo de San Juan, hace unas semanas, cuando se dio a conocer que el cabo Mario Riveros que cumplía su labor en el departamento de Bomberos de Valle Fértil quedaba detenido al ser visto culpable por el robo que estaba cometiendo en el interior de la misma Comisaría 12da y que fue sorprendido por el mismo jefe de la seccional, el comisario Jorge Carrizo.

Desde ese momento quedó detenido y después de 10 días de espera, este viernes comenzó el juicio que en primera instancia se lo caratuló como robo en grado de tentativa agravado por ser funcionario público, en este caso, por pertenecer a la policía.

Lo que se habría robado

Después de dichas todas las declaraciones del acusado y los testigos de la causa, el fiscal Ivan Grassi, pidió que se lo condene a 3 meses de prisión en suspenso por el delito de hurto en grado de tentativa, agravado por ser funcionario público. El doctor dejó en claro, que están todas las pruebas remitidas de que Riveros, despegó la faja de seguridad del vehículo (Fiat 147) y que del interior se sustrajo una etapa de potencia, un gorro y una gorra; y que el único testigo presente, el comisario Carrizo fue el que lo sorprendió salir con los elementos. Dejando de lado a los otros testigos, porque dice que dieron detalles a posterior al hecho.

Fiscal Iván Grassi

Con respecto al abogado defensor, el letrado Fernando Echagaray pidió que su cliente fuera absuelto por el beneficio a la duda: ya que “Los testimonios de Carrizo no alcanzan para la veracidad de los hechos. No ha quedado aprobado de que Riveros entró al auto, de que el haya despegado la faja de infracción y que haya robado”. Además después pidió que sea excarcelado, el juez no tuvo objeción y ahora Mario Alejandro ‘Pìpi’ Riveros, este próximo lunes recibirá la sentencia en libertad.

Abogado defensor Fernando Echegaray

Rivero, no se abstuvo a declarar ante el juez y dijo: “Me llamo la atención la etapa de potencia (elemento que dicen que intentó robar) y yo lo vi de afuera. Yo no toque el auto, sabía cómo funcionario que eso no podía hacerlo. Justo llego el comisario a los bocinazos y no me dejó explicarle y me metieron a una oficina."

“No me dejó explicarle, yo no sé si el venía de un mal día yo solo quería avisarle al oficial lo que estaba pasando”.

Con respecto al jefe de policía, comentó ante el juez: “Llegó con mi movilidad particular (a la comisaria) y observó en uno de ellos que la puerta está abierta, que hay un hombre adentro y constató que sale Rivero con la etapa de potencia. Ante mi pregunta de qué hacía ahí, me dijo "he estado mirando jefe" y llamé al oficial para que hiciera el trámite correspondiente”.

Comisario Carrizo, testigo en el juicio

Ningún testigo aportó datos que comprometan a los dichos de estos dos protagonistas, ahora la fiscalía al igual que la defensa preparan alegatos para presentar ante el juez.