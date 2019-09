Condenaron a una pareja por obligar a prostituirse a una joven sanjuanina

Julia Gil Solano (54) y Héctor Mario Molina (65) fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Entre las víctimas de esta pareja se encontraba una joven sanjuanina que en ese momento tenía 17 años.

“El Amanecer” y “El Delfín” se llamaban los dos lugares que el matrimonio manejaba instalados a la vera de la ruta 152, un paso obligado hacia el sur de la Patagonia.

Julia Gil Solano (54)

En marzo de 2011, luego de que se realizaran una serie de inspecciones, fue clausurado El Amanecer y en el mes de noviembre le llegó el turno a El Delfín. Los investigadores habían encontrado en el lugar a una sanjuanina de 17 años siendo prostituída y que además tuvo que mentir su edad para sacar su libreta sanitaria: a los médicos les dijo que tenía 23 años

En el debate que duró dos días, declararon dos víctimas -mujeres que eran prosituídas- y la joven que al momento de los hechos tenía 17 años lo hizo por videoconferencia desde San Juan.

Las tres mujeres indicaron que mantenían relaciones sexuales en una pieza ubicada al costado del local y que hacían “pases” con los clientes. Indicaron que fueron tratadas bien y que no estaban en contra de su voluntad, pero dijeron que el matrimonio sacaba provecho económico de la explotación sexual.

Héctor Mario Molina (65)

En un principio, en la causa estuvieron investigados la ex intendenta María Elena García y el ex secretario de Gobierno, Luis Javier Bassa, aunque más tarde la Justicia Federal consideró que no cometieron delitos.

En la investigación se determinó que los funcionarios habilitaron el local como “cabaret”, es decir, un local donde se sirven copas y se baila. Para ellos, no se pudo probar que hayan sabido que allí funcionaban, en realidad, dos prostíbulos. También estuvo involucrado el juez de Faltas, Sancho.

La pareja, que fue condenada en agosto de 2017, estuvo esperando en libertad que la condena quede firme. Es por esto, que este jueves, quedaron detenidos por la Policía Federal luego de que el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa deje firme la sentencia.