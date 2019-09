Temen que zafe el fotógrafo acusado de mostrar sus genitales a niñas en un viaje

A casi un año de la denuncia contra un fotógrafo por un presunto delito sexual en perjuicio de estudiantes sanjuaninas de 11 y 12 años en un viaje de egresados, los padres temen que la causa quede en la nada. Por medio de sus abogados reclamaron al juez Pablo Flores por el tiempo transcurrido y solicitaron que se expida sobre la situación procesal del acusado, que actualmente está libre.

El hecho fue denunciado en noviembre del año pasado y tiene como único acusado al fotógrafo Pablo Sebastián Golpe, que fue parte del contingente que acompañó a nenas de un colegio privado de la Capital sanjuanina en un viaje de egresados a Córdoba. Lo que afirmaron los padres de algunas de esas niñas es que, en medio del viaje y en horas de la madrugada, este hombre entró al baño del colectivo y orinó con la puerta abierta. Después salió con sus genitales a la vista y se paseó, mientras se tocaba su miembro, hasta casi la mitad del pasillo del ómnibus, según la denuncia.

Pablo Golpe fue detenido el 13 de noviembre pasado y posteriormente el juez Pablo Flores, del Segundo Juzgado de Instrucción, lo indagó por el presunto delito de exhibiciones obscenas. Esta calificación, que en su primera parte prevé multa, se agrava cuando las víctimas son menores y tiene pena de 6 meses a 4 años prisión. Pese a que en principio le negaron la excarcelación a Golpe, finalmente fue liberado el 15 de enero.

En lo formal, el juez Flores tiene 10 días para resolver si sobresee, dicta falta de mérito o procesa al acusado, pero esos plazos pueden alargarse. El problema es que la espera se prolongó demasiado y ya pasaron 10 meses, afirman los abogados de los padres de las víctimas. Eso generó malestar entre los papás y mamás de las estudiantes, que están preocupados porque temen que la causa prescriba.

El abogado Mohamed Nasser Uzair, que representa a dos de los padres, se lo hizo saber al juez. Mediante una presentación judicial hecha el 5 de este mes solicitó una copia del expediente, también pidió que se informe sobre lo actuado a los papás de las damnificadas y que “resuelva la situación del procesal del imputado, cuyo tiempo ya transcurrió en exceso…”, teniendo en cuenta la cantidad de medidas de pruebas recolectadas.

El que también metió presión al juez es el abogado Ángel Peña, otro de los querellantes, quien presentó otro escrito el 10 de este mes. El letrado fue más allá. No sólo pide que se expida sobre la situación de Pablo Golpe, solicita que dicte el auto de procesamiento con prisión preventiva por el delito de abuso sexual y no por exhibiciones obscenas. Peña también sostiene que las nenas sufrieron un abuso y fueron tomadas como “rehenes” y obligadas a continuar el viaje hasta que el fotógrafo abandonó el colectivo. El magistrado todavía no respondió, pero puede haber novedades en estos días.