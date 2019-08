Mientras su esposa tenía familia, maniataron y encañonaron a un humilde trabajador para robarle

El pasado domingo en Rivadavia una banda de ladrones armados robó a un humilde trabajado en plena madrugada. Los delincuentes ingresaron al domicilio del Barrio Marquesado 1, donde un joven albañil vive con su novia que estaba a punto de dar a luz y actuaron con toda violencia. Lo encañonaron y ataron con el cable de un secador de pelos y luego robaron los pocos bienes de valor que tenía en su casa. Se llevaron dos notebooks, un Tv, un celular, ropa, una bordeadora, $500 y hasta el portón de madera de la casa.

Se trata de Matías Audala (23) que trabaja en distintas tareas de la construcción. Por suerte en el momento del robo, su novia estaba en el Hospital Rawson, ya que la muchacha había dado a luz a la primera hija de la pareja. En el momento de dar declaración a la policía, el albañil sostuvo que alguien estaba siguiendo los movimientos de la casa porque sabían que estaban por ser padres, y agregó que no le dio tiempo de nada cuando lo encañonaron en la puerta de su casa el pasado domingo cerca de las 3:30 de la mañana.



Para desgracia del albañil, el robo no terminó en la puerta de su casa. Sino que lo obligaron a entrar a su propio domicilio y lo llevaron directamente a la pieza para poder requisar la casa. Debido al horario donde ocurrieron los hechos nadie escuchó nada y los delincuentes tuvieron tiempo incluso para llevarse un portón de madera. En el domicilio eran dos sujetos revisando, y se cree que había otro miembro de la banda en la puerta haciendo de campana. Finalmente, cuando los ladrones se fueron pudo desatarse y llamar a la policía, pero hasta el momento no hay ningún detenido. El drama ahora se traslada a poder recuperar los bienes robados, sobre todos cuando están afrontando una reciente paternidad.