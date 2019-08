El conductor que atropelló y abandonó a la profesora de Inglés queda en libertad

Después de permanecer por 10 días detenido, el conductor que atropelló y abandonó a una mujer que quedó en grave estado y producto de la embestida que sufrió quedó internada en Terapia Intensiva hasta el momento, la jueza que investiga el hecho le concedió la excarcelación y quedó en libertad mientras se desarrolla el proceso judicial.

Jorge Caballero Riveros, que se mantuvo prófugo durante cuatro días tras el siniestro vial ocurrido hace casi dos semanas en Rawson y luego se entregó a la Justicia, está imputado por lesiones graves culposas agravada en perjuicio de Daniela Bilbao, quien continúa internada en estado reservado en una clínica privada.

Su abogado Miguel Dávila Saffe confirmó la información a Telesol Noticias y dijo, tras la resolución de la titular del Tercer Juzgado Correccional, Mónica Lucero: “Se le concedió la libertad porque hicieron lugar a la excarcelación que se presentó oportunamente. A partir de las 18 se va a materializar”.

En su descargo, el conductor le aseguró a la magistrado que no paró y auxilió a la damnificada porque no sabía que se trataba de una persona ya que el lugar estaba oscuro, aunque sabía que había golpeado 'algo'. "Fue un hecho totalmente imprevisible para él, vio un bulto, que era un auto parado y venía otro en sentido contrario. Él cambió un poco la dirección de su vehículo, siente un golpe pero no ve a ninguna persona, se asusta y cree que alguien le tiró algo para poder robarle porque era una zona peligrosa", había expresado Saffe en una oportunidad anterior.