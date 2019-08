Bomba: el amante de Brenda, imputado por no haber pedido auxilio antes de que la maten

Durante la mañana de este martes, José Miguel Guajardo, el joven de 24 años que asumió haber sido amante de Brenda Requena, la joven madre que fue brutalmente asesinada en Campo Afuera, Albardón, según todo indica, por su marido Diego Álvarez, fue imputado por un delito y fue indagado por el juez provisorio del Primer Juzgado Correccional, Juan Pablo Ortega.

Esto se debe a que la semana pasada, Laura Montaña, la madre de Brenda, lo denunció por omisión de prestar auxilio. Es por esta denuncia que lo acusan de no haber avisado a la Policía o a la familia de Brenda de que ésta corría peligro. El mismo reconoció en su momento que, después de que fueran sorprendidos por el marido, Álvarez lo agredió con una piedra y comienzo a golpear a Brenda. Y él, en lugar de quedarse y defenderla, optó por marcharse en dirección a su casa. Tampoco fue capaz de buscar auxilio sabiendo que la joven mamá corría peligro y guardó silencio. Eso sí, les contó lo sucedido a dos amigos, pero no hizo nada más.

A todo eso, Álvarez estaba estrangulando a Brenda. Incluso tuvo todo el tiempo para deshacerse del cadáver, de quemarlo y enterrarlo. Fueron muchas horas en que, también, armó su coartada y denunció falsamente la desaparición de la joven. Mientras tanto, Guajardo estaba escondido en su casa y no dijo nada.

Quizás si hubiese quedado o buscaba ayuda a lo mejor Álvarez no llegaba a asesinar a Brenda, o al menos no le daban tiempo a deshacerse del cadáver ni a sembrar pistas falsas. Y no hubiese pasado cinco días hasta que encontrar el cuerpo.

Por eso el juez Juan Pablo Ortega, a cargo del Primer Juzgado Correccional, lo citó a indagatoria y le imputó el delito de omisión de prestar ayuda, fijado en el artículo 108 del Código Penal Argentino y el cual reza: "Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta ($750.-) a pesos doce mil quinientos ($12.500.-), el que encontrando perdido o desamparado a un menor".

Guajardo llegó a Tribunales pasadas las 9 de este martes, en absoluto silencio y acompañado por su padre.