 Intensas gestiones desde San Juan para repatriar el cuerpo de Melina

La joven sanjuanina Melina Caputo viajó con su familia a la playa de Bayahíbe, cerca de Punta Cana en República Dominicana y terminó electrocutada. Ahora se hacen intensas gestiones para traer el cuerpo de la chica a San Juan, para lo cual no hay fecha todavía, según confirmó la secretaria de Relaciones Institucionales de la provincia, Elena Peletier.

La funcionaria, en diálogo con Tiempo de San Juan, dijo que estuvo en conversaciones con la cónsul general en Santo Domingo con jurisdicción en Punta Cana y que si bien está bastante encaminado el trámite, se sigue de cerca y el Gobierno se ha puesto a disposición de la familia y del consulado en caso de que haga falta alguna gestión. Se estima que en el transcurso de esta semana se consiga repatriar el cuerpo de Melina, para lo cual está en República Dominicana el padre de la chica.

Melina, de 17 años, murió el viernes 16 de agosto, según la familia, tras recibir una fuerte descarga eléctrica mientras subía una escalera metálica que conectaba el hotel con el mar, dentro del predio hotelero denominado Be Live Collection Canoa de Bayahíbe. Se presume que un cableado que alimenta la iluminación y el servicio de gastronomía cerca del muelle fueron fatales para la chica, pero no hay mucho detalle desde la empresa sobre las condiciones de la tragedia, ya que informaron que el único autorizado para hablar es el director ejecutivo de la firma y no habló, según citó Clarín.

Melina murió durante las vacaciones que había organizado su abuela para cinco de sus nietos. Se informó que quizá este lunes se conocerían los resultados de la autopsia, razón por la cual el cadáver continúa en República Dominicana. Este informe, según dijeron fuentes consulares a Clarín, determinará si se requieren más pericias para saber qué pasó, en medio del dolor de la familia que quiere desesperadamente traer los restos de la sanjuanina lo antes posible a su tierra natal, para su despedida final.

Entre tanta burocracia, Mauricio Flores, tío de Melina, reconoció que la "familia está destrozada" tras lo sucedido y pidió que se aclare cuanto antes cómo ocurrieron los hechos.