Susto por un fuerte choque en la esquina de una escuela céntrica

Poco después de las 9:30 un fuerte choque en la esquina de Ignacio de la Roza y Catamarca causó preocupación. Los vehículos involucrados fueron una Ford Ranger y un Gol Trend.

La dueña de la camioneta fue la que relató a Tiempo de San Juan lo sucedido y explicó que "venía por Catamarca, frené, miré, pero no vi ninguna movilidad. Después sentí el impacto y me dí cuenta de lo que había pasado". Ahí fue cuando la mujer, Ivana Alba de 55 años, se encontró con que había chocado contra el otro auto. Por suerte no sufrió heridas de consideración y sólo acusó "dolor en el pecho".

Por la fuerza del impacto el Gol terminó dando medio trompo y con el frente bastante dañado. Los ocupantes, identificados como Yésica Guevara de 30 años y su pareja José Escudero de 32, sufrieron algunos golpes por el impacto. La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital para quedar en observación.