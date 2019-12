Está desesperada: asegura que el violento de su ex la sigue hostigando desde la cárcel

El caso de violencia de género que explotó en los medios de comunicación después de que la víctima posteara en su cuenta de Facebook las fotos de cómo había quedado su automóvil tras un presunto ataque de su ex novio, identificado como Franco Nahuel Sisterna, vuelve a ser noticia con una nueva acusación de la damnificada que asegura que su ex pareja detenida en el Penal de Chimbas la amenaza desde la cárcel.

Luego de denunciar en la Justicia su calvario a mediados de junio de este año, el juez que intervino en la causa resolvió una prohibición de acercamiento y para asegurar su cumplimiento ordenó que se colocara una pulsera electrónica, en septiembre pasado. Cuando acudió a Tribunales para cumplir con la medida, se encontró con la joven en las puertas del palacio de justicia y ante la presencia de varios testigos la hostigó una vez más. Por ese motivo, el entonces magistrado subrogante del Primer Juzgado Correccional -Juan Pablo Ortega- lo mandó directo al Servicio Penitenciario por considerarlo peligroso.

A casi tres meses de ese violento episodio, la denunciante volvió a publicar en sus redes sociales que a pesar de estar privado de la libertad, Sisterna la sigue amedrentando a través de mensajes que envía a su celular.

En su descargo, replica las frases amenazantes que supuestamente le envía y como las considera certeras, se muestra indignada y asegura que tiene miedo por su seguridad y la de los suyos.

Aún con el peso de la experiencia que vivió en manos de Sisterna, cuya violencia fue constatada por los mismos funcionarios judiciales que asistieron a su agresión en las puertas de Tribunales, la joven cuestionó el sistema judicial por la presunta e inminente -sí es que es verdad- excarcelación de su ex.

"Todo el esfuerzo que hice, las denuncias, todo lo que sufrí y sufro todos los días de mí vida para superar esto, para él son cuánto? 3, 4, 5 meses? Volver a tener que salir a la calle con miedo de que me siga, de encontrármelo, que no pueda estar tranquila. Quien me garantiza que voy a estar bien? Que no va a pasarme nada, que no voy a salir y tener el auto roto, el de mí vieja rayado.. no poder independizarme e irme a vivir sola por miedo. Hasta cuándo voy a cargar con esto en mí vida? Denuncias tras denuncias, pensando que esto iba a parar. No, acá otra vez pasando lo mismo", sostuvo.