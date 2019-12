Boxeador acusado de golpeador: ahora, su mujer dice que nunca le pegó

“Es verdad que discutimos, pero no me ha pegado en ningún momento. Si me hubiera pegado estaría marcadísima. La bronca que me da es que le pusieron violencia de género cuando jamás me tocó”. Esto es lo que sostiene la pareja de Carlos Jorge Luis Sardines, el conocido boxeador sanjuanino detenido el domingo último supuestamente por agredirla a ella y por la tenencia de un revólver. La mujer salió a defender al deportista y aseguró que declarará en el juicio: “voy a contar que todo lo que se dice es mentira. Le están arruinando la vida mal”.

Hizo estas declaraciones a poco de conocerse que Carlos Sardines irá a juicio en los tribunales de Flagrancia el próximo de 9 de enero por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y lesiones leves agravadas por violencia de género en concurso real. Justamente, la supuesta víctima de esa agresión es esa mujer que ahora intenta evitar que continúe preso.

El hecho del que se lo acusa a Sardines ocurrió el domingo último en horas de la mañana en la puerta de un domicilio de Tacuarí y Juramento, en Rawson. Según el Ministerio Público Fiscal del Sistema Especial de Flagrancia, el boxeador discutió con su pareja, la tomó a golpes, hasta le agarró del cabello y la amenazó con un arma de fuego. La versión señala que una tía de la mujer fue testigo y la defendió. El hombre después se llevó el auto de la chica y una patrulla policial lo detuvo en las inmediaciones.

Para el fiscal interviniente fue un claro hecho de violencia de género. Es más fuentes judiciales afirmaron que tenía dos pedidos de capturas. Uno por una causa penal que es investigada en el Segundo Juzgado Corrección a raíz de una denuncia anterior de la misma mujer por presuntas amenazas y otra por una causa en el Primer Juzgado de Instrucción.

Contrariamente, ahora la mujer salió de defenderlo. “Estoy mal, re mal. Nada que ver lo que ha dicho la Policía y lo que pusieron los medios. A mi tía le han dado convulsiones y mi mamá se ha desmayado cuando ha visto las noticias”, dijo. Reconoció que discutió con Sardines, pero sostuvo que “en ningún momento me pegó. Sí me empujó por detrás, nada más. No tengo absolutamente nada en la cara o en el cuerpo. Si me hubiese golpeado, estaría marcada en todo el cuerpo con la fuerza que tiene. No me tocó ni un pelo”.

Sobre el revólver señaló que “no vi el arma. Jamás vi que tuvo un arma en la casa. No tengo idea qué pasó o quién se la dio. A lo mejor se la dio un amigo, pero él se fue y después me enteré que tenía esa arma”. También agregó que ”no quise denunciarlo porque no me hizo nada, pero la policía me llevó para que lo denunciara. El psicólogo que me atendió está de testigo, yo no quería denunciarlo”.

La mujer afirmó que declarará en el juicio y aclarará todo. “Voy a declarar, porque es mentira lo que se dice. Y no es porque esté arrepentida o me haya amenazado. Es una injusticia lo que están haciendo con él”, aseguró la mujer.