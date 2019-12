Un trabajador municipal sanjuanino vivió un terrible momento: lo golpearon, lo dejaron atado y le robaron el aguinaldo

Un obrero municipal fue atacado y tomado a golpes por tres encapuchados que le robaron 11.000 pesos y lo dejaron maniatado en su casa en la zona de Trinidad, en Capital. Al parecer, los sujetos sabían que vivía solo y había cobrado el aguinaldo.

El violento robo se produjo el jueves, minutos antes de las 6, cuando Ramón Ruiz (68) se preparaba para ir a trabajar. En el momento en que abría la puerta de su casa en la calle 12 de Octubre, en Villa Carolina, fue atacado por tres encapuchados que lo empujaron y lo metieron al interior de la vivienda.

“Me decían `viejo de mierda´ y otras palabrotas. Me decía que me iban a cortar la oreja y la cho… si no les daba la plata porque sabían que había cobrado”, relató el obrero municipal, quien fue agredido por los delincuentes. Luego fue arrojado en el pasillo de ingreso a la casa y, con una cuerda, le ataron las manos y los pies mientras que le taparon la boca con una chomba, explicó.

Los ladrones no estuvieron más de 15 minutos en la vivienda, en ese tiempo revisaron todo el dormitorio hasta que le sacaron 9.500 pesos que le quedaban del aguinaldo. También robaron otros 1.500 pesos que tenía en su billetera. Después huyeron hacia la calle, donde aparentemente les esperaba un auto.