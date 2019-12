El empresario condenado que chocó otra vez ¿estaba habilitado para conducir?

Después de que Ricardo Salvá fuera condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitado para conducir durante siete años -en septiembre de este año- por atropellar y matar a un nene en 2013, el empresario sanjuanino volvió a chocar este miércoles mientras el fallo que sentenció el juez Juan Pablo Ortega aún no está firme.

Ante esta situación, surgió la duda sobre su habilitación para la conducción vehicular dada la pena que pesa sobre sus hombros y, por ello, Tiempo de San Juan le consultó a fuentes judiciales por el caso. Un juez, una fiscal y un abogado litigante coincidieron con la respuesta: está habilitado.

Es que aunque hubo una decisión judicial en su contra por parte del entonces juez del Primer Juzgado Correccional, la causa aún no está resuelta porque la Sala II de la Cámara Penal de Casación está revisando el fallo luego de que la defensa del imputado apelara la sentencia. Este proceso legal pone en suspenso la pena hasta que la máxima autoridad se expida y ratifique o rechazo lo resulto.

La parte querellante que representó a la víctima, el nene que fue embestido por Salvá y producto del impacto perdió la vida, se pronunció sobre este último siniestro que protagonizó el ex presidente de Sportivo Desamparados y anticipó que el próximo lunes hará una presentación ante la Corte.

"Vamos a presentar un informe para evidenciar la conducta del imputado, quien a pesar de haber sido sentenciado no modificó su accionar y volvió a tropezar con la misma piedra. Esta vez no hubo víctimas fatales como ocurrió con Kevin Malla (10)", sostuvo el abogado Ángel Peña y agregó: "Pediremos que se lo someta a un tratamiento psicológico porque sigue siendo igual. No aprende más de sus errores".

Por su parte, la fiscal que entendió en la causa de Kevin -Claudia Salica- explicó que a pesar del nuevo incidente de Salvá, no se puede cumplir con ningún paso procesal y resta aguardar por la decisión de la Cámara. "La casación que planteó la defensa contra la sentencia de Ortega es reducida a la aplicación del Derecho, es decir que uno no puede volver sobre los hechos, solamente se analiza el Derecho aplicado", indicó.

Además, detalló que el Derecho Penal es sobre actos y no sobre autores, lo que significa que revisar conductas posteriores a un hecho sentenciado es violar un principio constitucional. "Mucho menos se puede analizar en Casación, que lo que se pone en tela de juicio es el fallo aplicado", detalló.

El nuevo magistrado titular del Primer Juzgado Correccional, Alberto Caballero, confirmó la habilitación en la conducción mientras evalúa Casación.