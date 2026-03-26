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Drogas

Allanamientos en Angaco: secuestran marihuana, cocaína y celulares en dos operativos

Los procedimientos fueron realizados por la Comisaría 20ª en distintos puntos del departamento. Interviene la Unidad Fiscal Federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
secuestro de droga en Angaco

La Policía de San Juan llevó adelante dos allanamientos en el departamento Angaco que culminaron con el secuestro de estupefacientes, celulares y otros elementos vinculados a la posible comercialización de drogas. Los operativos fueron realizados por personal de la Comisaría 20ª en cumplimiento de órdenes judiciales.

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El primero de los procedimientos tuvo lugar en un domicilio de Villa El Salvador, propiedad de un hombre de apellido Escudero. En el lugar, los efectivos secuestraron un teléfono celular Samsung de color celeste y detectaron la presencia de plantas de cannabis. Según informaron fuentes policiales, el propietario contaba con habilitación del Reprocann, aunque superaba la cantidad de plantas permitidas por la normativa vigente. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Federal.

marihuana en Agaco

El segundo allanamiento se realizó en una vivienda del Barrio Conjunto 4, donde la policía encontró 128 cigarrillos de marihuana y 225 envoltorios de cocaína, además de cogollos, paquetes de papelillos, elementos de corte, dinero en efectivo y anotaciones con nombres y direcciones. Durante el procedimiento también se secuestraron seis teléfonos celulares y documentos tipo pagaré con chip.

En este caso, la fiscal federal de turno, Gabriela Ventimiglia, dispuso el secuestro de todos los elementos hallados y el licenciamiento del propietario del domicilio, identificado como Riveros.

Ambos operativos se desarrollaron sin incidentes y forman parte de una serie de acciones orientadas a detectar y desarticular posibles redes de distribución de estupefacientes en la zona. La investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal, que deberá avanzar con las medidas judiciales correspondientes.

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