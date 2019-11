Piden 6 años de cárcel para un iglesiano acusado de violar a una adolescente

La fiscal de cámara Marcela Torres pidió la pena de 6 años de prisión para el obrero iglesiano de 26 años que es juzgado en la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional por el supuesto ataque sexual contra una adolescente de 16 años. El hecho habría ocurrido en octubre de 2017 en las afueras de la villa cabecera de Iglesia y la defensa del acusado sostuvo que ambos eran una suerte de novios y que no existió ningún abuso.

El juicio contra Sergio Vera (26) entró en su recta final con los alegatos que se escucharon este viernes en la mañana. La próxima cita será este lunes, momento en que el juez Raúl Iglesias dará su veredicto. La acusación fiscal, de acuerdo a lo denunciado en 2017, indica que el muchacho atacó a la jovencita cuando ésta caminaba por la banquina de la ruta 150 y la llevó a unos matorrales, donde la sometió sexualmente. El muchacho llegó al juicio acusado del delito de abuso sexual agravado por el acceso carnal en grado de tentativa, es por esto en su momento fue excarcelado y llegó al juicio en libertad, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, la fiscal Marcela Torres entendió que, a partir de las pruebas expuestas en el juicio, correspondía ampliar la acusación al delito de abuso sexual con acceso carnal. Para ella, llegó a consumarse la violación.

No hay puntos medios entre las partes. El abogado José Torres, defensor de Vera, sostuvo que la chica denunció falsamente esa supuesta violación. Que mintió al afirmar que no conocía a Vera, pues algunos testigos declararon que los vieron juntos y hasta de la mano. Agregó que ella no contó que existía una relación sentimental entre ambos. Según la defensa, el informe del médico legista indicó que la adolescente no presentaba lesiones ni signos de haber sufrido un ataque sexual, por lo que pidió lisa y llanamente la absolución.

La fiscal Torres, por el contrario, afirmó que la prueba más fuerte es justamente el informe del médico legista que reveló que la víctima tenía lesiones corporales y en su zona genital. Y eso demuestra que, por más que hubiesen tenido alguna relación o que haya sido novios, fue ultrajada por Vera.