Pibe con discapacidad se robó un celular, lo escracharon con las cámaras y se arrepintió

La inseguridad volvió a quedar registrada por las cámaras, en esta oportunidad en un kiosco ubicado en calles España y Arenales cuando un vendedor de repasadores y bolsas de residuos ingresó al local y aprovechó la distracción de la propietaria para hurtar algunos elementos.

El hombre ingresó con la intención de vender, pero se fue rápidamente con el teléfono, el cargador y la sube. Ante este episodio, la dueña del local lo escrachó en las redes con el video donde se ve el delito. “Viendo y considerando que me quedé sin celular. comparto con Uds. un vendedor de bolsas y repasadores. que entró y saco el celular con un adaptador para recargar sube. Creo que no sabía que tenía cámaras por eso o comparto por las dudas lo vean... y lo saludan de mi parte. Y que cuando salga del penal espero pueda recapacitar” dijo ofuscada.

El hecho sucedió puntualmente el viernes pasado y ante el escrache y la viralización realizada por la damnificada el sujeto recapacitó y fue a devolverle el teléfono al local, aunque se tomó el tiempo para borrar las fotos y los contactos. Según relató la kiosquera, el sujeto escrachado fue a su negocio y le devolvió el aparato, aunque no en su estado original: “Les comento ya recuperé el teléfono y el adaptador de la sube. Parece difícil de creer. Resulta ser que los discapacitados (para ciertas cosas) también son inmunes. Esta persona Roberto Vega tiene el 86% de discapacidad, ni más ni menos. Incapacidad por problemas psiquiátricos, y comportamiento alterado y otras” dijo sobre el joven que le robó el teléfono.

Además continuó su descargo diciendo que “ahora me pregunto porque me borró todos los contactos y fotos que tenía. Lo más importante que uno guarda no es la tarjeta, es el dinero que tiene en ella, no es el teléfono es el material que tiene en él.. Yo creo que estamos errados en decir: pobrecito.. en tener lástima de la gente. alguien debe hacerse responsable.. quieren mi teléfono llevatelo.. pero no me borres fotos de mi padre fallecido, no me borres contactos de artistas con los que me comunico para conseguir trabajo, no me borres la información que para mi es importante“ concluyó.