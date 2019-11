Habló el alumno detenido en la Plaza Aberastain y apuntó contra los policías

Luego de permanecer al menos dos horas detenido, Daniel Luján, el estudiante secundario del Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera que fue detenido este miércoles cerca del mediodía en la plaza Aberastain, cuando festejaba junto a sus compañeros el fin de curso, rompió el silencio.

En diálogo con Canal 13 San Juan, el joven dijo que fue trasladado a la Comisaría 3° “a la fuerza” por la policía y estuvo casi dos horas en el calabozo.

“Me dijeron que me llevaban porque había estado grabando y eso no se podía hacer. El policía me decía que le mostrara el celular y lo formateara y yo me negué. El policía me quitó el celular de la mano. En ese momento los chicos empezaron a gritar y a preguntar por qué me había quitado el celular, y el policía me lo devolvió y me dijo que me iba a llevar detenido”, relató el joven a Canal 13.

Según el chico, la policía intentó llevarse a otros alumnos de la escuela en el lugar pero escaparon y comenzaron a perseguirlos. Fue en ese momento que el joven decidió filmar lo que estaba ocurriendo y ahí fue interceptado por los uniformados.

“En ese momento, con otro policía me agarraron y me llevaron bruscamente al patrullero. En el camino a la comisaría me preguntaron de dónde era y les dije que esto no iba a quedar así. Me dijeron que muriera callado. Ahí llegamos a la comisaria, el policía, me agarró el cuello y me trasladó al calabozo. Nunca estuve haciendo nada, dicen que lo insulté, que le falté el respeto y en ningún momento hice eso. Hay un montón de videos y cámaras de seguridad que demuestran lo contrario”, agregó Daniel.