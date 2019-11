Procesaron al hombre que recibió una paliza tras tocarle la cola a una cadete de policía

El juez Benito Ortíz, del Primer Juzgado de Instrucción, decidió procesar al hombre, identificado como Héctor Emanuel Carrera (24), que presuntamente le tocó la cola a una cadete de policía en plena vía pública en Rawson. Lo hizo por abuso sexual simple y sin prisión preventiva. Al parecer, las cámaras de seguridad fueron la clave para que el magistrado lo procesara.

Según denunció la joven, identificada como Lucila Chancay, de 20 años -y aspirante a policía- caminaba por calle República del Líbano y metros antes de la intersección con calle España, en Rawson, un sujeto le habría tocado la cola y otras partes íntimas, y luego habría huido.

Según la presunta víctima, el sujeto empezó a correr y ella salió detrás a perseguirlo. En esa persecución, se habría encontrado con su padre, quien tiene una peluquería por la zona y ambos salieron tras el "toquetón". Cuando el hombre llegaba a su casa, lograron atraparlo y le dieron una feroz golpiza hasta que llegaron los efectivos de la Comisaría 24ª y lo detuvieron. Quedó detenido de inmediato cuando el juez Alberto Benito Ortiz, del Primer Juzgado de Instrucción le otorgó la libertad al acusado de abuso sexual simple.

El hecho ocurrió en septiembre pasado. El acusado quedó en libertad a los pocos días y charló con Tiempo de San Juan. "Yo fui a comprar una gaseosa porque me esperaba para comer mi mujer, hijos y mi papá y cuando salgo del negocio, veo a esta chica que salió corriendo. Un hombre me preguntó qué le pasaba y le dije que no sabía", relató el muchacho.

Luego, cuando llegó a su hogar, donde alquila con su mujer e hijos de 2 y 1 año, fue interceptado tanto por el hombre -al cual lo describe como "grandote, de más de dos metros"- y por la presunta víctima, y ambos comenzaron a golpearlo. "Me desfiguraron la cara y me duelen otras partes del cuerpo. La gente les decía que pararan porque me iban a matar. Yo quería que me dejaran parar para hablar con ellos porque no entendía que les había pasado", dijo Carreras.