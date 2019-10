Crimen de Kevin Guevara: empezaron los alegatos por el juicio contra los otros acusados

La fiscal Marcela Torres pidió la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por concurso premeditado de dos o más personas y criminis causa para asegurar el delito. La fiscal recalificó así el hecho, dado que la primera acusación era de homicidio en ocasión de robo.

En la exposición apuntó contra Marcos David Mercado que tiene otra causa por tentativa de homicidio en un juzgado de Menores, con la diferencia que la otra víctima sobrevivió. Mercado es el mismo que ahora se hizo único responsable del asesinato de Kevin. Para la fiscal, hay prueba suficiente de que Mercado no actuó solo sino que participaron los otros dos acusados. Remarcó que los tres tienen antecedentes por delitos contra la propiedad.

La funcionaria relató que en base a la reconstrucción, Kevin iba caminando y hablando por teléfono cuando fue atacado por los Mercado, Trigo y Ochoa. Que esto pasó pasadas las 4.20 del día del ataque. Que un testigo aseguró que eran tres los atacantes. Micaela Agüero, la ex novia, que hablaba con Kevin y escucho que este decía: "me han apuñalado. Auxilio, ayudenme.." al rato ella va al lugar a buscarlo porque sabía que estaba en avenida de los Ríos y también le escuchó decir que "eran tres y que no los conocía". Esto porque Mercado instaló la versión de que conocía a Kevin y tenían problema entre ambos y eso desató la pelea.



La fiscal tira por tierra esa teoría y dice que hay varios testigos que afirman que fueron 3 los atacantes. El mismo padre de Kevin, que pudo hablar en el hospital con su hijo le escuchó decir: "Papi ...son tres, pero yo me defendí. No los conozco..."



La fiscal citó informe psicológico que indican que los tres acusados tienen rasgos psicopáticos, lo que demuestra la personalidad de ellos. Para la fiscal salieron a robar, atacaron a Kevin y lo agredieron arteramente por atras.

La defensa de Ariel Washington Ochoa pidió la absolución del joven entendiendo que sólo transportó en bicicleta a los otros jóvenes y eso no lo hace partícipe o autor del crimen