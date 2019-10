Tragedia del ventilador: el duro relato de la mamá de la cauceterita fallecida

Tras el tremendo hecho ocurrido el domingo último, en el que una bebé de apenas seis meses, identificada como Yuliana del Valle Sotayan, jugaba con un amigo de la familia, contactó con un ventilador prendido y falleció sobre las 23 de ese día, luego de estar en urgencias del hospital Rawson, habló la mamá de la chiquita, Laura Rosel (26), en exclusiva con Tiempo de San Juan.

La joven mamá de la pequeña fallecida y de su hermanito Juan Manuel, de 4 años, se refirió al terrible momento que está viviendo sin su hijita. La mujer contó cómo fue el hecho y, para evitar especulaciones, aclaró quién es el sujeto que jugaba con Yuliana previo a morir. Por último, le dejó un mensaje al juez que instruye en la causa.

"Quiero que me devuelvan a mi hija, es mi vida", decía Laura al ser entrevistada por este medio. "Estoy muy mal, muy nerviosa, donde voy lloro, no puedo creer lo que pasó, todavía no creo que ya no esté mi hija", contaba. Realmente de terror es el presente de la mamá y de esa manera se la notó en la conversación: una mujer que no encuentra explicación alguna luego de que, de un momento para otro, perdiera a su amada pequeña hija. De hecho, así lo refleja en su estado de WhatsApp, el cual expresa: "Sólo yo sé lo que siento, te amo Yuli".

En cuanto al hecho, Laura relató en detalle lo sucedido. "Jesús Zalazar me mandó un mensaje preguntándome si podía venir a a mi casa el domingo al mediodía. Yo le dije que sí, que viniera a almorzar. Vino y trajo algunos regalos para mis hijos porque los quería mucho. Se puso a jugar con mi hija, mientras yo hacía la comida y mi hermana ponía la mesa", empezó contando.

A partir de ahí comenzó la pesadilla. "Mi hermana sintió un ruido fuerte y me dijo `vení Laura que la Yuli se golpeó, hay que llevarla al hospital´. Cuando la veo estaba ensangrentada entera en los brazos de Zalazar. Jugando con ella, la levantó y su cabecita tocó con el ventilador prendido. Ahí nomas, corrí hasta una vecina, la llevamos al hospital de Caucete y después la tuvimos que llevar al Rawson de urgencia. La operaron una vez, salió y después se descompuso. Lamentablemente, murió entre las 23 y las 00 del domingo. Eso fue todo lo que pasó", terminó de relatar la mamá.

Sobre Jesús Michel Zalazar, el sujeto que jugaba con la nena, la levantó y provocó que su cabeza tocara con el ventilador, dijo que no era ni el padre, ni el padrastro. "Es un amigo de la familia de hace mucho tiempo, pero no tiene nada que ver conmigo. Sólo vino a pasar un domingo con nosotros", dijo Laura. "Ahora no lo quiero ni ver por mi casa, estoy muy mal y prefiero que ni se acerque por mi casa", afirmó.

Por último, se refirió a la causa judicial contra Zalazar. "Sólo el juez va a saber qué hacer. Confío en el juez y sé que va a saber qué hacer", expresó Laura. "Yo no sé qué pensar, a veces creo que fue intencional, a veces no, estoy pasando por un muy mal momento y no puedo pensar en nada", sostuvo. "Los testigos dicen que no es culpable, que no lo hizo intencionalmente y que van a declarar eso pero yo no sé qué pensar realmente", finalizó la joven mamá. Lo cierto es que Zalazar está detenido en la Comisaría Novena, a disposición de la Justicia. Está siendo investigado por el juez Matías Parrón, del Quinto Juzgado Correccional, por homicidio culposo.