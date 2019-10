En la calle y en plena siesta, encañonaron y asaltaron a un aspirante a policía

Un “motochorro” atacó este lunes en plena siesta y en la calle a una aspirante a agente de la Policía de San Juan y a punta de pistola la asaltó en el interior del barrio Sarmiento, en Chimbas. La chica perdió una mochila que, entre otras cosas, contenía documentación personal de su pequeño hijo de 1 años con discapacidad.

El ladrón detuvo su moto frente a Yamila Rodríguez, de 22 años, y le dijo: “¿te puedo hacer una pregunta?”. Así empezó el atraco alrededor de las 16 sobre la calle Saavedra, al Este de Mendoza, en el barrio Sarmiento. La chica estaba sentada a arriba de su moto, esperando a su amiga Karen Pérez -que justo en ese momento salía de su casa-, cuando llegó ese desconocido y le hizo esa pregunta.

Rodríguez no llegó a contestar, que el asaltante la amenazó con una pistola 9 milímetros. “Me apuntó con la pistola en el pecho. Me decía: `dame todo. El celular y todo lo que llevas´. Me quedé helada. No sabía qué hacer y mi amiga gritaba”, relató la joven mamá, que cursa la carrera de aspirante a agente de Policía de San Juan.

El ladrón manoteó la mochila que cargaba Rodríguez y escapó raudamente en la moto 125cc en la que se movilizaba. En esa mochila llevaba una campera, dos buzos, carpetas y documentación. “Lo que más me interesa es la documentación de mi hijo que tiene discapacidad”, aclaró Yamila, que pide ayuda para dar con esos papeles.