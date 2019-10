Liberaron al músico de Omega tras la amenaza de bomba en La Llorona

Se presumía que todo iba a terminar mal y sucedió de la peor manera. Tras la quinta amenaza de bomba en la Llorona Bar cuando el grupo Omega realizaba un recital terminó en un verdadero escándalo. La resultante fue la detención de uno de los integrantes de los músicos.

Alejandro Flores quedó privado de su libertad durante 10 horas en los calabozos de la 2ª comisaría. El representante y baterista tiene una denuncia penal por supuestas lesiones a dos uniformados masculino y femenino, resistencia y amenaza ante la autoridad. Esto sucedió el viernes pasado cuando se produjo el incidente por quinta vez en forma consecutiva.

Luego de quedar libre, el músico realizó su descargo a través de sus redes sociales. “Quería agradecer a todas las personas que se tomaron su tiempo para brindarme su apoyo, en realidad son muchísimos y me pone feliz. Estoy muy bien y con más ganas que ayer!!! Pase un finde complicado pero orgulloso por defender mi trabajo y el de mis compañeros, defender a nuestro público que día a día hace un esfuerzo para llegar a los show. Hay que estar tranquilos que todo tiene solución, LA VAMOS A ENCONTRAR. ¡Gracias y mil gracias a los que se portaron muy bien conmigo!!! Y no voy a dejar de agradecer a nuestros públicos que defendió a muerte lo que nos corresponde, vamos a seguir como hace casi 10 años, estamos #MasFuerteQueNunca y no vamos a permitir que nadie NOS QUITE NUESTROS SUEÑOS!!!! GRACIAS”.

Vale destacar que es la quinta vez que sucedió la amenaza de bomba. Lo extraño que siempre sucedió el viernes a las tres de la mañana cuando Omega se encuentra en pleno show. Desde el entorno del grupo musical sostienen que se trata de una broma de muy mal gusto porque pone en juego la fuente de trabajo de 20 personas. Además, cuando realizaron presentaciones el jueves o sábado no pasó nada; solamente el viernes y cuando se encuentran brindando un recital.