Atraco estudiado en un súper capitalino: hicieron un boquete y se llevaron una caja fuerte

Terrible atraco sufrió el supermercado ‘Súper Market’, que tiene más de 20 años de antigüedad y que está ubicado en la esquina Santa Fe y Esteban Echeverría. Los delincuentes atacaron en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, hicieron un boquete en un techo de chapa que da a la oficina de la encargada y se robaron una caja fuerte, que estaba adherida a la pared.

Lo más increíble es el contexto que se dio este robo. Según la encargada del lugar, Z.C. los ladrones habrían atacado con todas las herramientas necesarias, aparentemente con una amoladora rompieron el techo de chapa y entraron a la zona de oficinas de la propiedad. La alarma empezó a sonar pero a los ladrones no les importó, con la misma amoladora rompieron la seguridad de la caja fuerte y la extrajeron; se subieron nuevamente al techo y escaparon.

Pero uno se pregunta, si la alarma sonó por qué no se hizo nada. La encargada dijo que una patrulla policial pasó por la zona pero al no ver nada sospechoso, se fueron. “La alarma suena y en ocasiones solo es el viento, por eso no sospeche nada”.

El otro dato con rareza, es que ninguna cámara de la seguridad apunta a la caja fuerte. “En el lugar hay cámaras pero solo se ve en las grabaciones que prenden la luz con las papeles que quemaron y nada más".

El robo tiene todas las características de que haya sido estudiado, dice la encargada. “Seguro subieron al techo por calle Echeverría, porque no hay cámaras en la cuadra. Seguro sabían cómo era todo por adentro”.

De la caja registradora se llevaron dinero en efectivo y la suma ronda los 35.000 pesos en efectivo.

Policía de la División Criminalística se presentó en el lugar y sacó posibles huellas de los ladrones, la investigación de este robo la lleva personal de Comisaría 28va.