Ni fueron cuchillazos ni hubo crimen, confirman que el preso se ahorcó

Los supuestos “puntazos” en el cuello no fueron tales y no hubo ningún crimen. Las heridas que presentaba el cadáver del preso que apareció muerto el lunes último en el penal de Chimbas, fueron producto del trabajo forense durante la autopsia. Con esa explicación tan sencilla, fuentes judiciales salieron a desvirtuar la denuncia de la familia del reo que hablaba de un asesinato dentro de la cárcel.

El desconocimiento o la confusión llevó a la familia de Franco Sotayán (30) a denunciar que el preso fue asesinado y este viernes algunos medios se hicieron eco de esa sospecha. El reo era el papá de la pequeña Yuliana Del Valle Sotayán, la nena que falleció el 29 de septiembre tras golpear su cabeza contra un ventilador de techo mientras su padrastro la alzaba. Y estaba preso en el pabellón 2 del Sector 4 de la cárcel cumpliendo una condena de 1 año y 6 meses de prisión por robo.

El lunes último, este preso apareció colgado dentro de su celda. Si bien hubo revuelo, todo quedó como un suicidio. Es que Sotayán era depresivo y tenía antecedentes de auto agredirse. Lo que confirmaron los penitenciarios fue que estaba solo en su celda y que las cámaras de seguridad del pabellón no mostraron ningún incidente como para sospechar que hubiese sido atacado. El informe forense reveló que la causa del deceso fue por asfixia por ahorcamiento y que su cuerpo no presentaba lesiones o heridas que hicieran sospechar un crimen. Un dato que no pasó inadvertido fue que la víctima tenía un trozo de alambre en su estómago como consecuencia de hecho anterior en que se auto agredió.

Confusión

El cuerpo fue entregado a sus parientes para su sepultura. Sin embargo, en estos días su familia se presentó en la fiscalía de turno y denunció que al reo lo habían asesinado a cuchillazos. Como prueba presentaron fotografías en las que supuestamente se ven al menos 4 heridas corto punzantes en el costado derecho de su cuello. Además, aseguraron que Sotayán fue amenazado de muerte por su ex pareja, la madre de la pequeña fallecida, después de que éste le adelantara que la iba a denunciar por la muerte de la nena. Supuestamente, la chica le dijo al reo que gente de adentro de la cárcel lo mataría, señalaron en su denuncia.

De esta forma sembraron sospechas por todos lados e instalaron la teoría del crimen. Por el contrario, altas fuentes judiciales tiraron por tierra dicha denuncia y aclararon que las lesiones o cortes en el costado derecho del cuello, son las “disecciones” que hace el médico forense para examinar el cadáver. Esto como parte de la tarea habitual durante la autopsia y que se practica en otras zonas del cuerpo para analizar detalladamente los órganos. Explicaron también que, antes de realizar la autopsia, tomaron fotos del cadáver para dejar registro de que el cadáver de Sotayán no tenía lesiones más que las marcas de ahorcamiento. Y que las imágenes que hizo pública la familia son posteriores, cuando entregaron el cuerpo en la Morgue Judicial y donde se ven esas “disecciones”.

La que también salió desmentir a la familia Sotayán fue Ana Laura Rosel, la ex pareja del muchacho fallecido, que se mostró sorprendida por la denuncia de supuestas amenazas y del posible crimen. “La familia miente. Yo no amenacé a Franco ni lo mandé a matar. ¿No sé cómo puede decir eso? Ellos saben bien que siempre ayudé a Franco, nunca me porte mal con él, y si nos separamos fue porque nos llevábamos mal. Quiero que no digan más mentiras, que me dejen en paz, que me dejen hacer el duelo de mi hija, por favor…”, señaló la joven, que perdió a su beba de 6 meses el 29 de septiembre pasado en un supuesto accidente doméstico con un ventilador.