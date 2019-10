El duro momento de una mujer que perdió a su marido en un accidente: “Me he quedado desamparada”

Débora Moreno pasa uno de los peores momentos de su vida, perdió de manera inesperada a su marido, Ricardo Leal, o como ella dice “su sostén, su pilar”, un hombre lo atropelló con tanta ferocidad que lo mató instantáneamente. Este sujeto, Fabián Carrizo, ni se paró ayudarlo, escapó de la escena, pero 48 horas después lo atraparon.

Débora, en comunicación con Tiempo de San Juan, habló de su vida entera, cómo se enteró del fallecimiento de su esposo. “Ahora estoy desamparada, era mi sostén, mi pilar de vida”.

La pesadilla la sigue viviendo Débora, ya que no solamente vive con el pesar de haber perdido a su esposo, sino que también ahora fue corrida del lugar donde vivió a lo largo de 9 años con Ricardo, “Al día que falleció Ricardo, los dueños de la finca vinieron a decirme que me vaya, que necesitaban que estuviera un obrero permanente. No tuvieron piedad, ni comprensión. Les dije que nadie esperaba que pasara todo esto”. El señor Leal se encargaba de esta finca, siempre se dedicó a la cosecha de uva y cebolla. Ahora la señora Moreno se irá a vivir con su hermana en Santa Lucía.

Una historia de terror, es cómo se enteró Débora que su marido había sido atropellado. Ella junto con la mayoría de los vecinos de San Martín están en un grupo que informa sobre todos los accidente viales. Lo vio a través de este grupo, pasaron una imagen, ella hizo zoom ella y reconoció la vestimenta. “No lo podía creer, llame a todos los familiares y les dije que fueran a verificar, fue su hermano y lo reconoció, era Ricardo”.

Leal se había ido a comprar pan a un almacén cercano, pero nunca más volvió a su casa. “Cuando iba a comprar se tardaba como máximo 10 minutos pero paso una media hora y ya me empecé a preocupar”, dijo Débora.

Ricardo pertenecía a la iglesia de Testigos de Jehová y su esposa destacó que tuvo toda la ayuda de los integrantes de esta religión, “Estoy muy agradecidos con ellos” destacó.

“Lamentablemente yo sigo adelante ahora, pero seguiré luchando para que haya justicia por Ricardo” terminó diciendo la señora Moreno.