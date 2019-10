Sanjuaninas viajaron para vivir un día de la madre de ensueño y ladrones lo volvieron una pesadilla

FOTOS: Gabriel Iturrieta

Eran las vacaciones deseadas para una familia oriunda de Trinidad que iba a pasar unos días espectaculares para festejar un día de la madre diferente, de vacaciones y disfrutando de Carlos Paz. Pero todo lo planeado se perdió con un llamado, la policía se comunicó con ellos y le dijeron: ‘les robaron en su casa’. Solo 7 horas disfrutaron de su viaje y ya tenían que planear para volver a casa.

Esto le pasó a Rosa Delia de 57 años, que viajó junto con su hija y su nieta de 3 años este pasado jueves a la madrugada y volvieron este viernes a San Juan. Desde que pisaron su casa en Trinidad están con miedo: “tanto que nos costó tener todo esto y nos hacen este daño, que es un gran daño porque nos rompieron todo, hasta las camas han quedado destruidas buscando dinero, se han llevado hasta la SUBE”, dice Rosa con impotencia y sus ojos llorosos.

De su casa, ubicada por calle Belgrano entre Rawson y Güemes, le robaron gran cantidad de dinero que no especificaron, pero estaría rondando los 5.000 pesos, dos televisores de 50 y 29 pulgadas -ambos Smart TV-, toda la ropa de una nena de 3 años y las llaves de dos motos. Además, al principio se denunció que se robaron dos perros caniches, pero no era así, al parecer los canes se asustaron y escaparon en el momento que ocurría el robo, pero volvieron.

¿Cómo entraron los ladrones?

Al principio se sospechó que entraron por la puerta de entrada, pero no. La familia, al verificar su casa, se encontró con un hueco en el techo de chapa de una de las habitaciones de aproximadamente un metro de diámetro. “Seguro entraron por ahí y se llevaron todo envuelto con las sábanas de las camas” dijo la hija de Rosa.

Están asustadas, el miedo las está aterrando a estas mujeres que viven en esta casa hace 4 meses; que encima tuvieron la mala suerte del viaje, al cual no le devolverán un solo peso. “El pasaje de vuelta no me lo reconocieron, tuve que sacar otro de urgencia. La estadía tampoco me la devolverán (se quedaba hasta el lunes) y la perdí”, explicó apenada la damnificada.

¿Cómo sigue la investigación?

La damnificada, que es cocinera de un conocida lomoteca sanjuanina, dijo que en el lugar se hizo presente personal de Comisaría 3ra y trabajará en conjunto con personal de Seccional 4ta.

¿Los vecinos vieron algo?

Rosa comentó que la casa quedó a cargo de su amiga (de unos 20 años de amistad) y que cuando fue a su casa a las 12 de este jueves se encontró con el robo y avisó a la policía. Esta mujer dice que ocurrió en la mañana pero los vecinos dicen que no han visto a nadie a esa hora, así que creen que ocurrió en la madrugada.

“Voy a tener que poner un colchón en la puerta y dormir ahí, tengo miedo de que vuelvan y me lleven las motos (se llevaron las llaves). Me fui para disfrutar un día de la madre distinto y la verdad, fue distinto”, finalizó.