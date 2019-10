Misteriosa desaparición de un joven santaluceño que salió con amigas el lunes y no volvió más

Una mujer, Irma Mercado (52), denunció durante la noche del miércoles que su hijo, identificado como Oscar Andres Castillo, de 23 años, salió de su casa, en el barrio Las Viñas, en Santa Lucía, junto a un grupo de amigas, el pasado lunes por la noche y nunca más regresó.

Según contó su madre, lo pasaron a buscar "y me dijo `ya vengo´ nunca más vino. No logré ver con quién se fue, no los conocía. Tampoco esas personas que se fueron con él vinieron a decirme qué hicieron con él esa noche, ni nada". Aparentemente, serían sus amigos los que lo buscaron ese día pero el único que se encuentra desaparecido de ese grupo es Oscar. Otra cuestión misteriosa es que ninguno de ese jóvenes que lo buscaron se presentó para brindar información sobre qué hicieron con el joven buscado, ese día.

Por su parte, su hermana, Noelia Castillo, realizó una publicación en su cuenta de Facebook pidiendo que aquel que tuviera información de Oscar se comunicaran al celular de su madre: 2644817291. "Hola disculpen necesito que compartan esta publicación no sabemos nada de mi hermano Oscar Castillo. Hace 3 días ya, no tiene celular pero creo que el está con alguien, y quería pedirles si alguien lo ve que le avise que lo estamos buscando", expresó Noelia.