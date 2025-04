Gabito, el sanjuanino sin "plan B" que es como una "Barbie" y hace de todo: moda, DJ y producción

Desde siempre, Gabito supo que el diseño de indumentaria era su camino. "De chico me gustaba mucho dibujar. Me di cuenta de que lo que más me gustaba era el momento de vestir al personaje, de meterle onda", contó a Tiempo. Además, agregó que su propia excentricidad a la hora de vestirse lo marcó: "Siempre fui excéntrico en cuanto a la vestimenta".