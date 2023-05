"El Jáchal", el genio detrás de los paisajes lumínicos de la escena sanjuanina

Quienes ingresan al circuito artístico y cultural de San Juan con seguridad lo han escuchado nombrar al menos una vez. “El Jáchal” , como todos le dicen, no solo es una persona cuyo rol es fundamental para la puesta en escena, sino que va más allá en la búsqueda del profesionalismo y de no quedarse quieto y desde hace un tiempo dedica sus conocimientos a componer paisajes lumínicos únicos sobre distintas obras con el objetivo de lograr un producto de calidad que invite a un viaje sin precedentes.

WhatsApp Image 2023-05-16 at 09.55.51 (3).jpeg

Muchas veces pasa que cuando, como espectadores, asistimos a ver una obra, sea de danza o de teatro, e incluso un espectáculo musical, siempre se aplaude a quienes le pusieron el cuerpo como a quienes dirigen, pero hay un montón de personas más detrás que hacen todo lo posible para que el margen de error sea mínimo. Jáchal es uno de ellos.

image.png "Mariposa", obra de danza iluminada por Jáchal

Sobre sus hombros recae la responsabilidad de dar en la tecla justa para focalizar la atención del espectador, para resaltar hasta la más mínima característica de un movimiento o una mueca. “Aprendes a ver cosas chicas”, remarca.

"El Jáchal", el genio detrás de los paisajes lumínicos en la escena

Pero no solo es quien elimina la escena. El trabajo de Jáchal se distingue porque no solo ilumina, sino que compone sobre ello. Al respecto explica: “Lo que más me gusta últimamente es comenzar a narrar una historia, más allá de lo que suceda escénicamente. Vas aprendiendo. Cuando vas a ver un show, es un show completo. La iluminación es una decisión estética. Investigo mucho porque con los sonidos y las luces puedo contar historia, con ambas cosas, no hace falta que haya un cuerpo presente”.

Las composiciones que realizan sin duda son de otro nivel. Le marcan una impronta distinta a la escena. Se toma su tiempo para ver cada ensayo, repasar tanto en mente como tomando anotaciones de los momentos icónicos de cada obra, cuando conviene mostrar todo, cuando utilizar un efecto más tenue o recurrir al apagón total sin que ello signifique el fin de la obra. Incluso este año durante la Fiesta Provincial del Teatro, Jáchal recibió una mención destacada por su labor en diseño y realización de iluminación en las obras Desbocados, ¿Qué Sabe el Pueblo?, Crónicas de Ítaca y Nuestra Señora de las Nubes, obras muy distintas entre sí en cuanto a formato y propuesta, pero que todas fueron potenciadas por el trabajo del sanjuanino.

WhatsApp Image 2023-05-16 at 09.55.51 (1).jpeg

Entre sus aspiraciones anhela en el futuro poder contar con un presupuesto mayor para poder llevar hasta lo más alto sus ideas en propuestas escenas lumínicas, donde la construcción de relatos y de paisajes es infinita. “Siempre decimos que somos trabajadores marginales, porque siempre estamos viendo que se puede alquilar, lo mínimo, para no producirle un gasto a la obra. Pero a la hora de trabajar, haces que una persona vaya a ver un espectáculo, y vos queres que vuelva, porque es tu trabajo, y trato de trabajar en pos de eso, del espectáculo en vivo. Pero hay que pelear mucho, porque los presupuestos que hay son horribles. Hay que darle entidad a todos esos lugares, que aplaudan al técnico, a la gente que hace mantenimiento, hay un montón de cosas que estaría bueno que empiecen a suceder”, reflexionó el creador sanjuanino.