RIGI, Milei e anécdotas imperdibles: reviví el entretenido mano a mano con dos periodistas sanjuaninos

Martínez, por su lado, fue un poco más crítico respecto a la postura de Milei: "Yo no veo nada bueno, no soy optimista. Veo la recesión forzada como política de Estado para mantener la inflación baja, pero que está sumiendo en la pobreza a miles y miles y miles de argentinos cada vez más. La verdad que yo veo un presidente que no sé dónde está ni qué piensa. A mí me preocupa".

Juárez remarcó que su mayor preocupación es que el Gobierno nacional no tiene un plan. "Como se dice en la calle, estamos en el horno", apuntó. Su colega señaló que se están tomando decisiones que tienen que ver con una intervención directa en la economía: "Se están vendiendo los dólares de la recesión, se están mandando el oro afuera". El periodista de Radio Nacional además señaló que el "discurso de odio no es necesario" y apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni.

¿RIGI sí o RIGI no?

Los periodistas hablaron sobre el debate provincial por el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), con un oficialismo que aspira a dar dictamen y llevar el proyecto de adhesión al recinto. Con opiniones diferentes, analizaron los pro y los contra del proyecto. "Es indispensable, particularmente para un sector económico tan poderoso como la minería", apuntó Juárez. Martínez, por su parte, destacó que el "RIGI tiene beneficios extraordinarios para las inversiones de exteriores", pero apunta a que hay sectores que están "preocupados" por la provincia y los recursos naturales, porque las mineras se "pueden ir sin dejar un peso".

Periodismo, anécdotas y más

Guillermo y Gustavo fueron compañeros en Canal 8 a principios de los años 90 y hoy el periodismo los ubica en diferentes medios de comunicación. Juárez contó que ingresó a trabajar en el canal sanjuanino en 1992 y renunció en 1999, para el Día del Trabajador.

"El periodismo de aquella época no es ni mejor ni peor que el de ahora, sino simplemente significativamente diferente. Lo entiendo como que correspondía cada cosa a su época. En aquel momento no teníamos los medios digitales", señaló Juárez. "Las facilidades que tiene el periodismo ahora con la tecnología es impresionante", agregó Martínez.

