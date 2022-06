El SEC se resiste a que los comercios abran en días feriados

" No me parece que se justifique abrir todos los feriados. No por tener las 24 horas abiertos un comercio va a significar que se va a vender más. Se vende siempre y cuando quienes vayan a comprar tengan la posibilidad económica mediante una tarjeta o el haber cobrado un extra. No está en abrir más horas para que se acreciente las ventas", apuntó moral.

También agregó que: "Nuestros trabajo principal siempre está en los días feriados, en asistir a las empresas para corroborar la asistencia de los trabajadores y controlamos esas asistencias e intervenimos normalmente para luego, cuando pueda ir nuestro inspector, asesorarnos que el empleado haya cobrado la jornada como corresponde y le den el franco compensatorio. Controlamos que tengan los descansos correspondientes".

Para Moral la pandemia no es una excusa para abrir el comercio en días feriados. "Recordemos que durante la pandemia San Juan fue una de las provincias con mayores privilegios. Nosotros empezamos la pandemia en marzo y estuvimos un mes parados. En abril comenzamos posibilidad la apertura de algunos negocios con la venta online y aunque no dio resultados, porque San Juan no estaba preparado para las ventas online, volvimos después a la normalidad. San Juan fue una de las provincias afortunadas en tener todo el tiempo abierto. Si no se produjeron ventas es porque no estaba la posibilidad económica para realizarlas", apuntó la sindicalista.

Mirna Moral - secretaria general el SEC

Mirna Moral también se refirió a la lucha que llevan adelante desde el SEC para lograr que los empleados de comercio trabajen en horario de corrido. "Los empresarios siguen pensando que no lo necesitamos los sanjuaninos, pero evidentemente no lo quieren realizar. En cada lugar que asistimos nos dieron el visto bueno para esto, pero ninguno se animó a dar el primer paso", señaló.

Para la gremialista el horario de corrido funcionaría en San Juan y dio como ejemplo lo ocurrido durante la pandemia: "Nos dio buen resultados cuando el Gobierno provincia disminuyó la franja horaria a tal punto que nos quedaba otra que trabajar de corrido. La sociedad sanjuanina asistió y lo hizo de una forma increíble. ¿Porque ahora no haría lo mismo si se abre de corrido? Por ahí es caprichoso. Para el Día del Padre varios abrieron en horario de corrido. Es de acuerdo a la conveniencia del comerciante, que deciden abrir o no en horario de corrido".

