Cómo sería el camino para cambiar las reglas de juego para las próximas elecciones en San Juan

“En el mes de diciembre, entendiendo que la voluntad popular era no usar el método de las PASO, las eliminamos por medio de una ley. Ante esa sanción hubo tres presentaciones judiciales. Esto se está resolviendo en la Justicia, pero hay dos caminos. Que la Justicia ratifique la eliminación de las PASO, cosa que nosotros estamos convencidos y creemos que hemos actuado sujetos a derecho. En ese caso el Código Electoral queda con internas partidarias, sin ningún sistema. O que se le dé la razón a quienes han impugnado, en ese caso nos tendremos que someter a las PASO” , dijo Gattoni.

El vice gobernador expresó que los plazos son cortos y todos quieren llegar a 2023 con las reglas claras. “No es la idea que llegue el plazo y empecemos a pensarla porque tenemos un tiempo límite que es octubre del 2023”, comentó.

A esto se le suma la posibilidad del adelantamiento de las elecciones como en el caso de Tucumán. “Si se demora la decisión de la Justicia y tardamos en decidir qué hacer con el Sistema Electoral, lo único que hacemos es acotar el tiempo con reglas de juego claras. Adelantar las elecciones es una posibilidad”.

Al día de hoy el código ha quedado con internas partidarias sin ningún sistema. El presidente nato de la Cámara de Diputados apuntó que tiene una preferencia por un sistema particular, aunque no especificó ni tampoco mencionó Colectoras o Ley de Lemas. “No tomo parte, la idea es que sean los diputados en las comisiones si hay cambios o no y ver cuál sería el mecanismo”.

Es por eso que el gobernador realizó una invitación a todos los sectores políticos: “Quienes tengan inquietudes y voluntad de llevar adelante un sistema electoral novedoso que lo vayan planteando para ver si hay algún consenso y podemos avanzar”.

