Enrique Conti habló de todo en Paren: "Macri fue una decepción"

El histórico dirigente bloquista y vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Enrique Conti, estuvo en Paren las Rotativas y analizó el panorama político de cara al 2023.

Conti opinó sobre una posible reelección de Alberto Fernández y la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación. "Creer que uno gana porque al otro le va pésimo es un error. Yo soy de esos políticos que creen que uno se tiene que preparar para ir a gobernar. No es 'Ah pero Macri, ah pero Gioja´. Hoy que me venga a decir Fernández que la deuda de Macri, cuando vos fuiste candidato sabías que existía la deuda, tenía dos años y eso de entrar en sorpresa como que no sabe nos lleva a lo que nos toca vivir hoy", aseguró el político.

El bloquista reconoció que hay una pérdida de credibilidad en la gente y que eso repercute directamente en todos los políticos.

"Macri fue una decepción. La gente lo votó para una cosa y no la hizo. Él incluso venía de la actividad privada pero había sido gobernante de la Ciudad de Buenos Aires y algo conocía. Subestimó la inflación, lo mismo para Fernández", remarcó Conti.

Para el sanjuanino, el error de Macri fue "respaldarse en gente que no era política, como Durán Barba" y agregó "gobernar no es globito amarillo, ni baile".

Conti fue muy crítico con los actuales hombres de la política y aseguró que ve un "show de candidatos pero ninguno te dice qué va a hacer".

El vocal del Tribunal de Cuentas afirmó que en San Juan la situación es muy completa. "No se sabe qué va a haber, yo creo que vamos para atrás", sostuvo.

"Si me preguntan a mí yo creo que hoy el candidato es Marcelo Orrego. Habrá que medir, todavía falta un tiempo pero yo creo que lo mejor que se puede hacer es estar abierto a todas las posibilidades, abrir el frente para sumar voluntades que sean complementarias", explicó.

Conti, tampoco descartó que sea Fabián Martín quien pueda acompañar la fórmula para gobernador. "Yo creo que ha hecho muy buenas intendencias y puede ser candidato a Gobernador o acompañarlo a Marcelo".