Revoloteo sanjuanino tras la figurita política del momento: lo que puede pasar

Todos saben lo que ocurre cuando se pone de moda un fenómeno político-mediático empujado desde los poderosos motores porteños: terminan arrasando en todo el país y haciendo arrasar a sus socios distritales, a fuerza de figuración en horarios centrales de las estaciones que les quedan cerca y que alumbran a todo el país. Desde Chacho Alvarez hasta ahora Milei, pasando por De la Rúa, Macri, Alberto, Larreta. Porteñismo contagioso por vías húmedas. Imposible de ser imaginado en cualquier otra sociedad bien poblada, sólo en Argentina se consigue y parece disponer de larga vida.

Por eso ahora se ha desatado una vertiginosa carrera por ver quien llega primero a esas playas. Sobre lo que Mendoza fue el primer epicentro: desfilaron desde San Juan largas caravanas de enviados políticos (sí, políticos, o de “casta”). Algunos de flamante aparición, como todas las variantes Libertarias en vías de conformación, que merecerá especial atención. Otros de largo recorrido en la historia provincial, como la Cruzada Renovadora con el mismísimo Alfredito Avelín a la cabeza, ADN de Martín Turcumán.

De ese modo, la puerta de entrada del “mileiísmo” en San Juan quedó poblada por todas las firmas que hace tan sólo un año se integraron en Consenso Ischigualasto. Los dinosaurios hicieron una gran última elección luego de haber sido rechazados por la alta comandancia de Juntos por Cambio: cosecharon el 9% de los votos en las Paso con Marcelo Arancibia al frente de la lista, se imaginan que no tienen límites si contaran con un presidencial que traccione como podría hacerlo Milei. Aunque las elecciones provinciales sean otro día que las nacionales.

Nada sobre lo que no haya antecedentes en San Juan. Se conoce de memoria la influencia decisiva de los fenómenos nacionales en las elecciones de San Juan. Menem con Escobar, Néstor con Gioja o De la Rúa con Avelín.

Cuando don Alfredo llegó a la gobernación sanjuanina lo hizo subido a la cresta de un aluvión como era la Alianza y el fin del menemismo. Y lo hizo a pesar de que San Juan adelantó 6 meses las elecciones: no había nada que hacer por evitarlo. Incluso, con ley de Lemas, como parece que puede operar ahora nuevamente, cuando Alfredito casi sólo arrasó en Capital contra la reelección de Daniel Coll, la entonces ministra de Economía Nélida Floriana Martín y el entonces empresario peronista Roberto Basualdo.

Ahora Alfredito volvió a primerear al quedarse con la pole position de la carrera Milei. No porque lo haya hecho primero o mejor, sino porque dispone de una atractiva infraestructura imposible de ser soslayada en un armado político: un partido con inscripción válida a nivel provincial, principal insumo para presentar un candidato a gobernador propio.

Por supuesto afirman que esperarán a quienes tienen prioridades, que en el caso de Milei son los partidarios de las variadas agrupaciones libertarias. Pero entre todos ellos, nadie dispone de una estructura de partido aprobado a nivel provincial, primer requisito para presentar candidato propio.

Entre ellos, el Partido Libertario comandado por Yolanda Agüero, que por estos días intenta reunir la mayor cantidad de fichas de afiliación para presentar en la justicia. Hay incluso otro partido Libertario que hace lo mismo, con quienes no se llevan muy bien. O están los del Partido Demócrata -homónimos de la clásica conformación mendocina de los “gansos” que dio cobijo en esa provincia- también en formación. Si alguno de ellos consigue inscribir su partido antes del año próximo, bien. Si no, están las tradicionales estructuras: viajaron juntos a ver a Milei, se llevan bien, anticipan que habrá respeto cruzado. Habrá que ver lo que ocurre cuando haya que afilar el lápiz para hacer las listas.

Por ahora, Alfredito es el de mayor renombre. Y su partido, la Cruzada, la principal referencia. Ellos ya anunciaron formalmente que estarán con Milei, salga el sol por donde salga. Eso abre la puerta a una posible desintegración de Consenso Ischigualasto, la fuerza que obtuvo un flujo de votos importantes el año pasado, de acuerdo a un complejo esquema de alineamientos entre convicción y referencias nacionales. Que recién comienza, y cuyo final es difícil de predecir.

Lo dicho, la Cruzada conoce de lo que es capaz de hacer un envión nacional, lo tuvieron a favor en 1999 con De la Rúa. Dispone no sólo de Alfredito, a quien muchos señalan como nuevamente candidato a intendente aunque él lo descartó en una entrevista con Daniel Tejada en Canal 13, sino de Nancy Avelín. Tienen experiencia y un núcleo propio que los sigue.

ADN, el partido de Martín Turcumán, también está muy cerca de anclar en aguas de Milei. Lo deslizó el armador José Peluc, el mismo que debió atravesar el callejón de los naranjos con el rechazo de unirse a Juntos Por el Cambio que hizo foco en él.

Luego está Marcelo Arancibia, referencia del partido nacional GEN que comanda Margarita Stolbitzer. Que, pequeña dificultad, pertenece a Juntos por el Cambio. Por eso Arancibia, que fue nada menos que el último candidato a gobernador, se apresuró a dejar claro que su pase a las huestes de Milei no es lo más probable. Primero, sostiene, insistirá con la unión de la oposición en San Juan, algo que tampoco luce con un mínimo de probabilidad.

Tampoco sería razonable imaginar al socialismo sumado a la corriente de Javier. Su larga tradición política aconseja imaginar para ellos otro destino, aunque se conocen de memoria las sorpresas surtidas que suele ofrecer la política, sin discriminación geográfica.

En realidad, los miembros de Consenso Ischigualasto son hoy algo así como amigos con derechos. Operan en una frecuencia de contactos de altos mandos, pero con libertades. Se reúnen semanalmente, cada uno por su lado buscando contactos nacionales e intentando acercar con Juntos para el Cambio.

El problema aparece cuando uno de sus miembros encuentra un contacto nacional que no es del agrado de todos, como ocurrió con el rápido cierre de la Cruzada con Milei. Y cuando el intento de acercamiento con Juntos no es correspondido, menos aún tras el comunicado formal de JxC de rechazar una alianza con el león.

Queda entonces la foto de hoy. Una parte de Consenso definitivamente recostado con Milei (Cruazada, ADN) y otra que probablemente no lo hará. Por otro lado, las fuerzas autóctonas de Milei intentando conformarse como partido para no depender de la Cruzada. Entre ellos, los revoloteos en el Partido Libertario y un Partido Demócrata en formación que también aporta su flujo y en el cual milita un dirigente de apellido reconocido, toda una novedad: Diego Nazareno, nada menos que el hijo del ex cortista Julio Nazareno, riojano y compañero de estudio de Eduardo Menem.

Y seguramente seguirán las firmas por captar a una figura nacional en brusco ascenso. Por caso, vale el dato: en San Juan, la imagen de Javier Milei supera el 50% positivo entre quienes lo valoran mucho o algo, según dijeron los lectores de Tiempo de San Juan. Es decir que más de la mitad estaría dispuesto a votarlo.