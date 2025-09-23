Semana de la Moda en Londres y los mejores looks que no pasaron desapercibidos

Del 18 al 22 de septiembre, Londres volvió a ser epicentro de la moda y las tendencias que se impondrán a nivel internacional, con propuestas para todos los gustos y para lucirse en cualquier momento del día. Durante la edición actual, la vanguardia, rebeldía y el pulso creativo estuvieron presentes en cada una de las propuestas tanto arriba como debajo de la pasarella.

Desde los jacquards domésticos de Simone Rocha hasta la teatralidad urbana de Marques’Almeida, la capital británica demostró una vez más que la innovación no está en la grandilocuencia, sino en el detalle, la textura y la intención. Esta semana dejó pistas claras: la feminidad se reinventa, los volúmenes se multiplican y los estampados clásicos regresan en versiones inesperadas.

Como sucede en cada semana de la moda, sin importar el punto del planeta en el que se desarrolle, las novedades, diseñadores jóvenes, propuestas osadas rompen las fronteras para inspirar a amantes de la moda. Para que sigas las tendencias que destacaron en la Semana de la Moda en Londres, hacemos un repaso de los mejores looks Vestido encima de pantalones image Abrigos con detalles florales image Cuello 'Claudine' image Pantalones 'mini' image Estampado de cuadros image Lencería a la vista image 'Total look' de piel en marrón chocolate image Bolsos con formas orgánicas image Tul, lazos y el lenguaje del contraste image Degradé de cristales y color en movimiento image Prints florales y volumen image

