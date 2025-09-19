Los pañuelos serán tendencia este verano 2026: cómo llevarlos para un look auténtico

Al hablar de complementos, varios son los accesorios que se pueden utilizar para transformar por completo un estilo. Combinarlos o utilizarlos para dar un toque minimalista es precisamente lo que ofrecen los pañuelos, siendo versátiles en su uso, para que las opciones sean amplias y variadas. Este verano, los pañuelos regresan como una tendencia ideal para looks osados, cancheros, auténticos y con toque de frescura.
El pañuelo es un complemento que ha demostrado su capacidad de adaptación al servir para potenciar distintas partes del outfit. Ya sea sobre el cabello como turbante, anudado como corpiño, cruzado al torso tipo bandolera, atado al cuello con soltura, usado como cinturón o incluso como tobillera alrededor de unas botas, el pañuelo se presenta como una pieza que ofrece versatilidad, estilo y una dimensión lúdica que conecta con lo actual.
Los distintos usos que le podes dar al pañuelo
542807596_18401777203138745_8561034311474540267_n
543687017_18401777188138745_3079070611131945282_n
544794384_18401777179138745_7803626135878068947_n
543007807_18401777170138745_354024055459522130_n