Los pañuelos serán tendencia este verano 2026: cómo llevarlos para un look auténtico

Al hablar de complementos, varios son los accesorios que se pueden utilizar para transformar por completo un estilo. Combinarlos o utilizarlos para dar un toque minimalista es precisamente lo que ofrecen los pañuelos, siendo versátiles en su uso, para que las opciones sean amplias y variadas. Este verano, los pañuelos regresan como una tendencia ideal para looks osados, cancheros, auténticos y con toque de frescura.