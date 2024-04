La reedición sanjuanina de un make up internacional que fue viral

El proceso fue largo. Ayelén, sanjuanina por adopción, comenta para Tiempo de San Juan que, al ver y compartir el proceso de otros artistas a nivel mundial, para ella era “algo imposible de poder lograr acá” pero eso no la detuvo.

En el sentimiento compartido de desafío constante surgió el “hagámoslo”. Casa Leo, un multi espacio creativo fue la locación elegida. Los diseñadores de Resguardo Laboratorio fuero que aportaron el impactante vestuario que incluyó hasta piezas de porcelana. Lourdes Soler, fue la musa que encarnó al personaje poniendo su creatividad y expresión.

Reyes explica que estudió previamente cada detalle antes de realizar el primer y único intento. La maquilladora que inspiró este estilismo utilizó un aerógrafo, herramienta con la que Aye no trabajaba. El estudio y la determinación lograron dar con el producto para lograr ese acabado y los tips de técnica que confluyeron en una sesión maratónica aquel día.

“La verdad es que durante el proceso de maquillaje lo que esta abajo del acabado de porcelana no me costó tanto. El desafío fue cuando comencé a colocar el producto final con efecto lustre y vi que no estaba quedando como esperaba, entré en pánico” dijo. “La verdad es que durante el proceso de maquillaje lo que esta abajo del acabado de porcelana no me costó tanto. El desafío fue cuando comencé a colocar el producto final con efecto lustre y vi que no estaba quedando como esperaba, entré en pánico” dijo.

A pesar de todas las inseguridades y que era la primera vez que intentaban hacerlo, el resultado fue muy superador. La modelo paso más de 5 horas sin mover su rostro para no interrumpir el proceso y comunicándose solo con señas, el peinado llevado a cabo por la estilista de Hermosa Monstruosidad y el clima creado por la Pinku Studio hicieron que todo fluya. Lo estaban consiguiendo.

Con el efecto terminado, la sensación de euforia era total. “No puedo creer que yo haya hecho esto” recuerda emocionada la maquilladora. Lo mejor estaba por comenzar. Tras largas horas de rodaje, sesión fotográfica, expresión y mucho talento a disposición del arte y la moda, nació un book icónico y pionero en San Juan.

Posteriormente, hubo una intervención de edición de un mini film con un poema relatado en ingles nada más y nada menos que por Emilia Soler, la sanjuanina ex participante “La Voz” que actualmente está lanzando su carrera en Buenos Aires.

La sensación de emoción de todo el equipo al ver los resultados no se hizo esperar. Luego de ser publicado en las redes, los comentarios y felicitaciones no tardaron en llegar. Un efecto “glass skin “ made in San Juan que quedará guardado en la retina de todos los amantes de la moda.

Según ilustró la revista Marie Claire, el desfile de alta costura se realizó en un espacio con sofás desgastados y mesas de billar antiguas escondido bajo unas escaleras cercanas al icónico Pont d'Alexandre III en París, se convirtió en una sucesión de lúgubres personajes de los bajos fondos parisinos, dejando sin aire a los presentes y a miles de personas a lo largo del mundo.

