La ex Voz Argentina Emilia Soler hará un show tributo a Aretha Franklin

Aretha Franklin, la inigualable Reina del Soul, será recordada y homenajeada en una emocionante velada musical que tendrá lugar el próximo 14 de octubre en el Auditorio Juan Victoria de San Juan. Este evento especial reunirá a destacados músicos, encabezados por el talentoso trompetista Elmer Meza y la cautivante cantante sanjuanina y ex participante de "La Voz Argentina", Emilia Soler.

Emilia Soler, visiblemente emocionada, expresó su admiración por la icónica Aretha: "Aretha tenía un timbre de voz único, y no conozco a ningún artista que haya tenido esa misma personalidad y carisma en el escenario. Ella podía cautivar a la audiencia con su voz sola; ella era el espectáculo en sí misma".

Elmer Meza, por su parte, reveló quiénes serán los músicos que se unirán a él y a Emilia Soler en el escenario: "El show contará con diez músicos excepcionales, entre ellos Gustavo Gamboa, Bautista González, Santi Palacios, Diego Guillén, Romi Suárez y Leo Francille en los coros, y la sección de vientos compuesta por Lucas Lillo, Luis Castillo y yo mismo".

Emilia Soler, quien se está preparando con entusiasmo para el espectáculo, compartió detalles sobre su proceso creativo: "Aretha es Aretha, y estoy trabajando en reinterpretar algunos de sus temas y descubrir su esencia, que va más allá de lo vocal. Estoy totalmente comprometida con este espectáculo; incluso diseñé mi propio vestuario. Me emociona mucho y trataré de imprimirle mi propio estilo. No estoy nerviosa en absoluto, gracias a la confianza que Elmer me ha brindado".

La cita para este inolvidable homenaje a Aretha Franklin es el sábado 14 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse en la boletería del Centro Cultural a un precio de $1500.