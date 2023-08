Qué le pide a los nuevos gobiernos Ricardo Martínez, el flamante presidente de la Cámara Minera

El empresario –dueño de la prestadora de servicios Viento Andino, desarrollador agrícola de Campo Grande El Acequión en Sarmiento, y de una empresa constructora- explicó a Tiempo de San Juan que su principal preocupación es que se produzca un cambio de gobierno que permita destrabar grandes proyectos mineros en San Juan y el país. “El desafío es desatar el ovillo de cuestiones que impiden hoy desarrollar la minería. Obviamente no lo vamos a hacer nosotros desde la Cámara, estamos esperando una bisagra de gobierno, tanto provincial como nacional. Fundamentalmente nacional, que nos ayude a desentrañar toda esta historia de conflictos y de normas”, dijo desde su oficina en Capital.

Asegura que la Ley de Inversiones Mineras, promulgada en 1993, tiene todo lo necesario para guiar todo un proceso, y fue la que permitió en otra década que nacieran Alumbrera y Veladero. “Luego, el aparato político-institucional empieza a encontrarle la vuelta a otras cosas y se empiezan a generar decretos, resoluciones, normativas, a llenar de complicaciones el camino”, dijo, aludiendo a los cambios realizados a la liquidación de regalías en San Juan y la creación de fideicomisos para obras, a nivel local, como la aplicación de retenciones a la minería en el ámbito nacional.

Un plan para Orrego

En lo local, anticipó que la entidad minera prepara un plan para entregarle al gobernador electo, Marcelo Orrego. Lo poco que anticipó del mismo es que el sector pedirá “desburocratizar, y activar el Estado en coordinación con las empresas”. Citó como ejemplo que cae mal en el empresariado que exista una comisión de aprobación ambiental para las mineras donde estén representados todos los sectores, y luego se exija además sacar permisos sectoriales. Agregó que se pedirá digitalizar todos los trámites, para no tener que presentar “una pila de papeles”; y que se “profesionalice” a quienes analicen el impacto ambiental de las mineras.

Deslizó algo para el debate: pidió crear un órgano “concedente” de la propiedad minera, y un órgano “autorizante” de la cuestión medioambiental; para evitar “líos”. Es que a su juicio, el Estado “deber ser juez, pero no parte”. “No se puede sentar el mismo ministro a analizar el informe de impacto ambiental o la concesión legal de un yacimiento, y por la tarde llamar a negociar los contratos”, indicó.

Respecto al futuro gobierno de Orrego, evitó decir quién le gusta como futuro ministro de Minería. Se excusó diciendo que como no es político, ni participa en la política, no podría siquiera aceptar él ese cargo. “Orrego elegirá a alguien de su extrema confianza”, opinó con mucha seguridad, e indicó que “ninguno de los nombres que suenan hasta el momento son de extrema confianza de Marcelo”. Y para salir definitivamente del tema agregó que la Cámara Minera “no está para decir quién, sino para decir qué y cómo”. En ese punto remató que se pedirá que no se cambie más la ley, que la provincia se organice mejor.

Proyectos mineros y cambio de presidente

Ricardo Martínez- Presidente de la Cámara Minera de San Juan

El empresario está convencido de que ante el cambio de gobierno nacional van a arrancar los proyectos mineros que están en pausa. “Sí, es un empuje de confianza, gane Bullrich, Larreta, Massa o Milei. No tendrán otra salida que sincerar la economía”, opinó. Agregó que “la oposición va a tener que apoyar sí o sí, de lo contrario “la gente se va a llevar puesto a cualquier gobierno, porque está muy complicada la situación y los jóvenes se siguen yendo del país”. Calificó de “absurdo” que Argentina siga con un esquema de “Chavizar” (por Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela) la política “porque los argentinos no somos de ese estilo, como tampoco somos gorilas de derecha”.

En ese escenario, la Cámara Minera de San Juan espera del futuro gobierno un tipo de cambio único, que se saquen las restricciones a la importación y que se quiten las retenciones a las exportaciones mineras. Cree que así se logrará la llegada de “divisas frescas”. Por ejemplo, justificó la demora en el inicio de Josemaría, la mina de cobre en Iglesia próxima a construirse: ¿Quién te pone 6.000 millones de dólares en un Estado donde tenés dos dólares y uno vale la mitad del otro, donde no podés remitir divisas al extranjero para pagar a nadie, y fundamentalmente si un banco te presta la plata, como pagás el crédito si no podés sacar un dólar? Todo eso se lo pedimos a la Nación, no solo lo pide la minería, lo pide todo el arco económico, todas las actividades”.

Martínez explicó que con los proyectos de cobre que hay en San Juan se podrían llegar a triplicar las exportaciones provinciales: calculó de 3 a 4 mil millones de dólares de producción anual por Josemaría, Pachón y Los Azules. “Estaríamos exportando desde San Juan lo que exporta hoy todo el país”, aseguró, y añadió que su anhelo es poder llegar a verlo. Habló también de evitar que se junte la construcción de proyectos, porque no habrá gente ni servicios para proveerlos; y recordó que la Mesa del Cobre planificó desarrollarlos en un lapso de 10 años.

Un tema que no evita tocar es la polémica por el uso del agua, y ante la consulta de si es factible desarrollar esos proyectos cuando San Juan atraviesa un escenario de escasas nevadas y crisis hídrica, contestó que sí. Explicó que todas las concesiones mineras que hay actualmente en San Juan suman el 1% de las concesiones de agua. El agro usa el 90%, el resto lo toma la población y alguna industria en general. En el caso de que se desarrollen todos los proyectos esperados, estima que el sector minero va a pedir más agua, pero llegará solo al 3 o 4%. Y agregó que por el avance de las tecnologías la minería recicla toda el agua, distinta al agro que pierde mucho volumen al continuar regando a manto, o en suelos permeables. Insistió en que la minería “debe ser el artífice de revolucionar el consumo de agua en el agro sanjuanino”, usando los fondos que derrame en aplicar tecnología de riego en los cultivos.

La particular oficina del minero

Multifacético, Ricardo Martínez hizo de todo a lo largo de su vida, y lo tiene plasmado en las paredes de ingreso de su particular oficina. Una sorprendente franja fotográfica se extiende por las paredes mostrando su historia de vida: cuando empezó como geólogo, la época en que comenzó a dar sus pasos como agricultor, y hasta su incursión como piloto en automovilismo.