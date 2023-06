Orientales buscan construir dos plantas de litio pioneras en San Juan

El gobernador aseguró que "este contexto ha dado la posibilidad de que una empresa que explota el litio, siendo San Juan no una de las provincias con reservas significativas, respecto de lo que pasa en el norte argentino, fundamentalmente con Catamarca y Jujuy, pero vamos a tener como destino la inversión minera para la explotación del litio".

Uñac dijo que no tiene datos precisos sobre la cantidad de trabajadores que puede traer este proyecto y aclaró que dentro de la explotación minera es mucho más significativa la toma de mano de obra en la minería del cobre. No obstante acentuó que esta anunciada apuesta oriental en el litio local "viene a completar un círculo de inversión que para San Juan es muy importante". Sobre esto, añadió que "por eso lo que se debate el próximo domingo es muy significativo. Yo todavía no he escuchado un proyecto o una idea o una valoración de cualquier frente de la oposición sobre cómo van a defender la inversión minera que ha conseguido San Juan en el último tiempo, teniendo en cuenta que la minería para San Juan es la primera actividad económica de la provincia".

Por su parte, en el sector privado minero de San Juan toman con pinzas este anuncio, ya que consideran que la compañía no ha presentado información precisa sobre las reservas a las que pretende echarles mano.

Lo que se sabe hasta ahora, de acuerdo a los dichos del vicepresidente de Hua Lian Mining SA, Daniel Montiveros, publicados por Diario de Cuyo, es que la empresa interesada en el litio sanjuanino está conformada por capitales chinos, taiwaneses y japoneses, que la inversión rondará los 1.100 millones de dólares para hacer dos plantas de procesamiento y una fábrica de baterías de litio, y que quieren comenzar a extraer mineral entre marzo y abril del 2024.

También se conoció que este martes, el presidente de la compañía, Peian Yu, y Montiveros se reunieron con el ministro de Minería de San Juan, Carlos Astudillo, para informarle sobre la inversión y que la semana que viene prevén abrir la oficina de la empresa en la provincia.

image.png El ministro Astudillo, junto a Natalia Marchese del Consejo Minero y, por la empresa, el presidente Peian Yu y el vicepresidente Daniel Montiveros.

De acuerdo a los datos preliminares, se planifican dos plantas de extracción porque la empresa está explorando en dos zonas. Una de ellas, de 30.000 hectáreas, está ubicada en Salar de Mascasín y Salinas de las Pampas, cerca de Marayes, en Caucete, y parte en 25 de Mayo. La otra zona, también de 30.000 hectáreas, está en el límite entre Angaco, Jáchal y Valle Fértil.

Según el proyecto informado por Montiveros a Diario de Cuyo, parte del litio obtenido en los yacimientos a explotar podrán ser destinados a la fabricación de paneles solares, y se proyecta a futuro la instalación de una fábrica de baterías de litio, que estará ubicada en Santa Lucía.

El directivo de la compañía también aseguró que en la exploración están trabajando unos 50 empleados para la construcción de las dos plantas estimó que necesitarán alrededor de 200 trabajadores.

Además afirmó que para la extracción del litio no usarán el método tradicional con salmuera porque les resulta complejo y costoso, por lo que apelarán a "un proceso muy corto, minimalista y de alta eficiencia". Para abastecer el complejo de energía buscan construir un parque de paneles solares y también prevén usar la geotérmica.

Para hacer realidad las plantas, los orientales deben tener aprobada una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), lo que no es un trámite sencillo. El vicepresidente informó que quieren que para noviembre de este año esté pero esto depende de que cumplan los requisitos y tiempos que podrían extenderse mucho más que las pretensiones de la empresa.