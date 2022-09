Josemaría respondió a las "falsas críticas" sobre las presuntas contrataciones directas

La semana pasada, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), a través de su presidente Fernando Godoy, señaló que Josemaría habría hecho un contrato directo por 700 mil dólares con la empresa Cinca (ex Semisa) por el trasporte y logística de cargas por el lapso de 6 meses sin licitación. Desde la firma minera salieron a responder las "falsas críticas".

"No se ha llamado a los proveedores de las distintas cámaras", aseguró Godoy en ese momento. Además, responsabilizó Leonor Fernández, gerente de Contratos de Josemaría, por no hacer el llamado. Ante esto, la multinacional canadiense envió un comunicado y definió los comentarios del presidente de la cámara como "declaraciones inexactas".

Según expresaron, las declaraciones del proveedor "no solo carecen de evidencia, si no que no están en sintonía con el diálogo que venimos manteniendo con nuestros grupos de interés, deseamos expresar que Josemaría sigue altos estándares de gobernanza, que incluyen políticas y procedimientos, así como debidas diligencias (due dilligence) y procesos de selección dirigidos a cumplir con nuestros requisitos corporativos. Las personas que hacen falsas críticas personalizadas necesitan entender la naturaleza de nuestras prácticas comerciales y los valores que nos guían".

"En los últimos doce meses, se han tomado diversas acciones para que las empresas locales se registren en nuestra plataforma de gestión y visibilización de proveedores CODIN, de Minexus, una empresa de San Juan. Hasta la fecha, tenemos más de 2.200 empresas mapeadas y hemos finalizado la primera ronda de precalificación buscando maximizar los bienes y servicios que las firmas locales pueden proporcionar a Josemaría para satisfacer nuestras necesidades actuales. Incluso antes del inicio de la construcción propiamente dicha, Josemaría está generando un impacto positivo para la provincia de San Juan", indicaron.

Acto seguido, enumeraron que el emprendimiento minero tiene "a la fecha, cerca de 600 personas trabajando en nuestras actividades del proyecto que viven en la Provincia de San Juan". También "330 proveedores/contratistas, con domicilio en San Juan, han apoyado y/o apoyan nuestras actividades" y "nuestros gastos totales hasta agosto de 2022, para la provincia de San Juan, representaron alrededor de $33.000 millones". Asimismo, "los pagos realizados por la empresa durante agosto de 2022 en la provincia de San Juan superan los $326 millones".

"Además de eso, estamos trabajando y manteniendo reuniones periódicas con cámaras locales, proveedores y contratistas, priorizando nuestros esfuerzos con cámaras y empresas del departamento de Iglesia. Nuestro equipo, así como contratistas, subcontratistas o cualquier tercero involucrado en la gestión del Proyecto, está genuinamente comprometido y siempre buscando maximizar el impacto positivo en lo local, sin comprometer la seguridad de las personas, así como la viabilidad del Proyecto en términos de cuidado del ambiente, los costos y la calidad", enfatizaron desde la empresa.