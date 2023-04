Hualilán: las 10 claves de la futura mina de oro

En la primera etapa del proyecto se estiman invertir unos U$S 150 millones. Según los cálculos, esa cifra permitiría extraer inicialmente un millón de toneladas de mineral por año. Luego para llegar a los planes de extraer 3 millones de toneladas/año se necesitará una inversión adicional del orden de los US$ 125 millones. Estos datos serán más precisos cuando la minera concluya el P.E.A (Evaluación Económica Preliminar), que eta previsto para los meses de julio a septiembre próximos.

PUESTOS DE TRABAJO

La construcción de la mina demandará 350 nuevos puestos de trabajo, por dos años; que es el lapso estimado que durará la obra. Pero llegará a un periodo de máxima ocupación en el que podría alcanzar a 450 personas. Durante la etapa de operación de la mina se estima que se dará empleo directo a aproximadamente 240 personas. Actualmente en el proyecto minero Hualilán trabajan 169 personas, entre empleos directos e indirectos, la mayoría de Ullum. La empresa estima que gran parte de las actividades de construcción y montaje de instalaciones serán realizadas por terceros, y por las dimensiones de las obras se estima que podrán ser ejecutadas por contratistas locales.

EXPLOTACIÓN

El IIA propone que el proyecto Hualilán se desarrolle inicialmente como una explotación minera a cielo abierto a través de 5 rajos o pits contiguos. Según lo previsto, se extraerán más de 50 Millones de toneladas de mineral con leyes de cabeza del orden de 0,94 gramos por tonelada de oro. Se estima una vida útil de la mina de 22 años. No se descarta la posibilidad de construir también una mina subterránea en fases asociadas a un mejor aprovechamiento de los sectores de leyes más altas, como hizo la mina Gualcamayo en Jáchal.

PRODUCCIÓN

Para obtener el oro se prevé emplear minería convencional con camiones y palas, con trituración primaria, molienda, concentración gravitacional y flotación a una tasa de procesamiento promedio estimada inicialmente de 1,000,000 de toneladas de mineral por año, expandiéndose paulatinamente hasta llegar a los 3.000.000 de toneladas en los primeros 7 años de operación. la mina producirá un concentrado de zinc con con valores comerciales de oro y plata. Calcula producir el equivalente a unas 70.000 onzas en los primeros años, pasando a 100.000 a partir del año 7.

DIQUE DE COLAS

Para obtener el oro y plata de las rocas, la compañía construirá rampas, acceso y escombreras a ambos flancos de los pits y un depósito de colas ubicado al Sudeste del área de pits. Entre los métodos de tratamiento o beneficio del mineral se incluyen: trituración primaria, secundaria y terciaria; molienda, concentración gravitacional, flotación gruesa y de limpieza, espesamiento de concentrados y relaves, almacenamiento y carga en camiones. En lugar de lingotes como hace Veladero, Hualilán producirá concentrado de oro y plata que se transportará por camión a San Juan, desde donde será embarcado, preferiblemente en trenes a puertos y comercializado al exterior. Golden Mining estudiará además si es posible recuperar oro y plata de las colas de flotación mediante usando cianuro en bateas o tachos. El proceso metalúrgico adoptado es de “circuito cerrado”, y no se prevé descargar de efluentes líquidos al suelo.

WhatsApp Image 2023-04-25 at 20.20.38 (1).jpeg

CUÁNTA AGUA USARÁ

A través de una batería de pozos, acueductos y reservorios se prevé un consumo de agua de 100 litros por segundo durante la operación del proyecto. En la zona del yacimiento no existen fuentes de aguas superficiales, por lo que para el aprovisionamiento se construirán perforaciones para extraerla de fuentes subterráneas. Allí está la cuenca hidrogeológica de Gualilán (sí, con G), que es una cuenca cerrada, sin salida a otras regiones geográficas, según dicen el IIA. Se estima que la cuenca de agua podrá abastecer la totalidad de la demanda del futuro complejo minero industrial.

ENERGÍA

Inicialmente y durante la etapa de construcción, la energía será provista por conjuntos de grupos electrógenos. Para la operación de la mina se precisarán 25 Mw y se barajan varias alternativas para conseguirlo: Una es construir una línea eléctrica de alta tensión (en 132 kV) que puede ser desde Bauchaceta-Iglesia, o bien desde la Ruta Nacional N°40 a la altura del ingreso a la ruta que conduce a Mogna. Además, se planifica un parque fotovoltaico en las proximidades del yacimiento con el objetivo de garantizar una mejor calidad del servicio (control de tensión); cumplir con requisitos legales de generación y utilización de energías renovables y disponer de energía de respaldo a fallas de interconexión. Se prevé también plantas de generación térmica de respaldo en instalaciones estratégicas del complejo minero y sectores esenciales.

INSTALACIONES

Las obras e instalaciones de la mina Hualilán abarcarán una superficie de aproximadamente 790 has de terreno. La mayor parte del área a ser intervenida está relacionada con los rajos o pits de explotación, escombreras, depósito de colas y almacén de mineral de baja ley que totalizan 717 has. Una proporción menor del terreno será cubierta por la planta de proceso, talleres, almacenes, laboratorio, administración, campamento, playas de nitrato, depósito de emulsión y polvorines, etc. que abarcan una superficie de 35 has. Los servicios auxiliares de abastecimiento y manejos de agua, caminos y accesos a distintos sectores del proyecto y áreas de préstamo de materiales abarcan una superficie de 38 has.

ASPECTO AMBIENTAL

Según el informe ambiental, la mina Hualilán no está en una zona de “sensibilidad ambiental” porque no existen glaciares, no se ha detectado flora y fauna nativa con estatus de conservación ni existen en la zona humedales de altura, vegas ni bosques nativos.

UBICACIÓN y ACCESOS

El Proyecto Hualilán se ubica en el Departamento Ullum, a unos 120 km de la ciudad de San Juan, en las Serranías de Hualilán, en el extremo Noroeste del Bolsón de Gualilán de la Precordillera Central. Se llega al lugar por la ruta Nacional N°40, en la Estación Tala casto, desde allí se transita por 23 km por la Ruta Provincial N°436 hasta el Empalme Ruta Nacional N° 149. En ese punto se llega al empalme con la Ruta Provincial N° 436 y se transita por 45 kilómetros hasta el yacimiento. Los caminos están habilitados para el tránsito de todo tipo de cargas y sustancias, peligrosas y no peligrosas, que es utilizado por todas las operaciones y proyectos mineros emplazados en el Departamento Iglesia.

Hualilan.jpg

La larga historia del yacimiento

Según los historiadores, el nombre original de la localidad es Gualilán, pero luego algunos autores de fines del siglo XIX comenzaron a llamarla “Hualilán” como quedó hasta ahora. Siempre fue considerado un espacio ganadero, con cabeza en la Estancia de Gualilán. No existen documentos de que en la mina trabajaron indígenas o jesuitas, pero sí tuvo mucha actividad minera, en diferentes lapsos.

* Una primera etapa de producción comercial se extendió entre 1872 a 1875, incluyendo la construcción de una planta de amalgamación, circuito de concentración y dos hornos de tostación, con capacidad para procesar 80 toneladas por día de mineral y un rendimiento promedio de 21 gramos por tonelada de oro.

* A partir de 1955 se instala una planta de cianuración completa, procesándose unas 10.000 toneladas de mineral de distintas procedencias (mineral de interior de mina, desmontes y relaves más antiguos), con un contenido de 2 a 4 gramos por tonelada de oro.

* Una tercera etapa, desde 1959 a 1980 donde se efectuaron trabajos de explotación a pequeña escala y se llevaron a cabo las primeras exploraciones sistemáticas con el objetivo de una reevaluación integral del distrito minero.

* Entre 1985 y 1995, se explotó mineral oxidado que era tratado mediante lixiviación en pequeñas pilas y luego recuperado con carbón activado.

* En el periodo desde 1995 a 2019, diversas empresas mineras efectuaron tareas de exploración sistemática con los objetivos de validar la existencia de recursos/reservas económicamente explotables e identificar sectores con potencial exploratorio remanente.

* En 2019 la australiana Golden Mining obtiene la concesión del proyecto y realiza un agresivo programa de exploración con la ejecución de más de 200.000 metros de sondajes. A partir de identificar actualmente reservas por casi 3 millones de onzas, decide ahora presentar el Informe de Impacto Ambiental, que será analizado por la comisión evaluadora CIEAM. Si es aprobada, podrá pasar a la fase de construcción de la mina.