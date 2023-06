En La Rioja, el gobernador dice que hay litio, pero en San Juan no le creen

Las expectativas de que se halló litio en una zona vecina a San Juan –el salar El Leoncito, justo al lado del sanjuanino Los Sapitos-, se desinflaron en esta provincia, donde el sector privado no cree que la noticia surja de estudios geológicos serios.

Esta mañana se conoció la noticia de que el gobernador riojano Ricardo Quintela anuncio que hay litio en La Rioja, y que la empresa estatal provincial Kallpa SAPEM que lleva adelante la exploración “está determinando la cantidad y calidad". En una entrevista al diario Pagina 12, el mandatario riojano informó que el hallazgo se produjo en el salar El Leoncito, un sector geográfico totalmente despoblado, perteneciente al departamento Lamadrid, cuya cabecera es la pequeña localidad de Villa Castelli.

Ese salar es vecino a la provincia de San Juan, donde hay salinas similares denominadas Los Sapitos. En el yacimiento sanjuanino está trabajando la empresa Origen Resources, quien lleva adelante trabajo de campo con dos equipos que están tomando muestras en cuatro áreas prioritarias, según la información que brindo a medios especializados en febrero pasado.

En Los Sapitos esta puesta la esperanza del litio sanjuanino, y se supone que la noticia de que el “oro blanco” está presente en el salar vecino abre una nueva etapa esperanzadora. "El litio de Leoncito es de La Rioja, y lo que se encuentre en Los Sapitos será de San Juan", agregó Quintela en la entrevista, abriendo la posibilidad de que en esta provincia también se encuentre litio de superficie.

Sin embargo, altas fuentes del sector privado minero informaron que el gobierno riojano no ha presentado estudios ni trabajos técnicos que avalen el anuncio, como suelen hacer las compañías mineras cuando sucede algún hallazgo. Por eso son cautos, y no habrá declaraciones del sector privado en San Juan. “No tenemos referencias ni conocimientos serios que avalen ese anuncio que es más bien político. Está tratando (por Quintela) de potenciar la zona y justificar la confiscación que le hizo a varias empresas que exploraban la zona”, dijo la fuente local. En realidad, efectivamente hasta el momento, el gobierno riojano no ha hecho públicos los resultados de estudios que avalen el anuncio.

La Legislatura de La Rioja, a instancias del gobernador Quintela, declaró el año pasado al litio recurso estratégico provincial, siendo la exploración, extracción y comercialización potestad exclusiva del Estado provincial. Por esa ley se anularon todos los pedidos mineros privados que había en relación al litio, y quedó el Estado provincial como único operador de este "oro blanco" del siglo XXI. Cabe recordar que la empresa Origen Resources que busca litio en San Juan perdió por esta ley unas 40.000 hectáreas que tenía concedidas para explorar en La Rioja.

Además del rechazo de las empresas involucradas, la medida riojana cosechó criticas de distintas cámaras empresarias como la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, todas ellas con participación sanjuanina.

El salar riojano

Para ingresar al salar riojano El Leoncito, se debe usar el acceso terrestre desde Guandacol (departamento Felipe Varela), por el camino de ripio de Zapallar. No se está empleando la Ruta Nacional 75, camino internacional a Chile por Pircas Negras, de gran actividad turística, y que lleva a Laguna Brava, santuario de la naturaleza. De hecho, Leoncito queda a distancia considerable de Laguna Brava y más próximo al límite con San Juan. De confirmarse la existencia de litio en La Rioja y en San Juan sería fuera del triángulo conformado hasta ahora por Catamarca, Salta y Jujuy.