El avance de Milei contra los chinos ¿preocupa en Veladero?

En la empresa Veladero no responden oficialmente a la consulta sobre el tema. Allegados a la compañía hacen sus interpretaciones que son las siguientes: suponen que Veladero no sufrirá consecuencias porque en la compra accionaria de Shandong no intervino la Nación, sino que fue un trato privado entre empresas. Por lo tanto, Milei no se va a meter en acuerdos de ese tipo. Además, sostienen que la administración de la mina la tiene la canadiense Barrick, y hasta juran que el tema no fue motivo ni siquiera de charla en las oficinas de Veladero.

Pero otra parte de la minería sanjuanina no está tan tranquila y teme lo peor. El candidato presidencial Javier Milei ya anticipó en declaraciones que si llega a la presidencia no haría “pactos con comunistas”, y rompería relaciones con los gobiernos de China y Brasil, dos de los principales socios comerciales del país.

Algunos alfiles del candidato libertario, como por ejemplo la economista Diana Mondino del CEMA; salieron a decir que Milei se refirió a poner freno a las relaciones de Estado a Estado. Y que en cambio, sí se favorecerá toda inversión de capitales privados.

El problema es que todas las inversiones chinas en Argentina tienen componente estatal y la propietaria de la mina de oro sanjuanina no es la excepción. Shandong es una empresa estatal china. Fundada en el año 1996, es la empresa líder de su país en minería subterránea y el mayor productor de oro en el país. Cuenta con 23.000 trabajadores en China y posee un capital de mercado del orden de los US$ 9.600 millones de dólares.

A su vez, la mina Veladero es la primera empleadora privada de la provincia y su producción representa el 25% del producto bruto sanjuanino, de acuerdo a datos oficiales. En el año 2017 Shandong Gold le compro a la canadiense Barrick el 50% de su participación accionaria en 960 millones de dólares, la inversión china más importante que se haya realizado en el país en ese momento y la primera que se hizo en San Juan. Con el ingreso de capitales chinos, su fusión con Barrick pasó a llamarse Minera Andina del Sol.

¿Qué pasaría si Milei corta relaciones con China? Nadie lo puede prever, aunque se espera que los efectos serían complicados. Quién sabe si los chinos deciden suspender obras, o se paraliza el desarrollo de infraestructura.

Esto último sería nefasto para la provincia. Barrick confirmó en mayo pasado que en este último trimestre se hará una fuerte inversión en San Juan, para dar inicio a otra obra de expansión de su valle de lixiviación, la denominada Fase 7B. Se calcula que esa obra demandará 1.000 puestos de trabajo directo en la provincia, y una inversión de 81 millones de dólares.

Fue cuando el presidente y director ejecutivo, Mark Bristow, dio a conocer el reporte trimestral donde se conoce el estado de las minas que Barrick tiene en todo el mundo, junto con las perspectivas de la compañía para el año. Allí convalidó que no se ha detenido el interés de la mina en el yacimiento iglesiano y que por eso sigue explorando en un nuevo objetivo cercano a Veladero, que podría aumentar la vida útil de la mina.

Habrá que esperar el desarrollo de los sucesos, los resultados electorales del domingo y si habrá o no ballotage. Mientras tanto, reina la incertidumbre.