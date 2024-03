Bodegueros y viñateros eluden la polémica que se levantó entre minería y vitivinicultura

La polémica surgió en Mendoza que quiere abrirse por primera vez a la minería y los directivos de Bodegas de Argentina en la fiesta Vendimial advirtieron sobre las preocupaciones de que eso ocurra. Esa semana el ex subsecretario de desarrollo Minero, Mario Capello, cruzó a al titular de la entidad, Walter Brescia; al comparar a Chile -país eminentemente minero- con Argentina y deslizar que sus exportaciones de vino, uva y cobre están muy encima de las argentinas. Redobló la apuesta y criticó a los subsidios que recibe el sector vitivinícola en San Juan y tildo a los empresarios de vivir como reyes con trabajadores pobres.

La vitivinicultura sanjuanina defendió al sector, pero sin entrar en polémicas y sin ver un enemigo en el mundo minero.

Mario Liotta, consultor privado en suelo y riego dijo que muchos no entienden que la minería en su máximo aprovechamiento podría utilizar un 5% del recurso hídrico tanto en San Juan como en Mendoza. “La viticultura y otros cultivos pueden convivir perfectamente con la minería siempre y cuando se hagan los controles ambientales necesarios. Una gran oportunidad para Cuyo, que Chile lo está aprovechando en ambos rubros”, señaló.

image.png

Gustavo Samper, vicepresidente de COVIAR y titular de la Cámara de bodegas trasladistas aseguró: “no creo que haya una pelea entre vitivinicultura y minería para nada, por lo menos en San Juan. Aquí todos conocemos y sabemos de lo importancia de la actividad minera en nuestra provincia y se pueden desarrollar las dos actividades sin ningún inconveniente y articulando para mejorar la productividad.

Respecto a Chile consideró que el país vecino tiene mejor política exterior, y tratados libres de aranceles con casi todo el mundo, diferente a Argentina, donde la macro economía afecta el desarrollo de las actividades, incluida la minería; con cargas impositivas.

“Creo que Capello no conoce bien las calidades de vinos que se producen en Argentina, y que muchas bodegas de Chile tienen inversiones vitivinícolas en Argentina justamente por la excelente calidad”, dijo el bodeguero Gustavo Samper. “Creo que Capello no conoce bien las calidades de vinos que se producen en Argentina, y que muchas bodegas de Chile tienen inversiones vitivinícolas en Argentina justamente por la excelente calidad”, dijo el bodeguero Gustavo Samper.

“Capello es el menos indicado para opinar de la actividad, ha vivido toda la vida de la política, vive como la casta, ni siquiera conoce la realidad de los productores, ni del presente del agro. Sus declaraciones son desafortunadas”, aseguró.

Por su parte, Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros, también evitó contraponer las actividades. “Son actividades esenciales para San Juan que deben coexistir. Es más, para nosotros la minería es una actividad fundamental para el desarrollo de San Juan, siembre realizada bajo los estándares internacionales de cuidado del ambiente y la salud de las personas”, destacó.

El referente bodeguero rechazó la comparación del desarrollo vitivinícola con Chile y Argentina, “por ser contextos económicos, y macro económicos distintos” y aseguró que la vitivinicultura en San Juan “no solo cumple un rol económico, sino tambien social”.

“Hay productores menores que si no recibieran préstamos, no subsidios; no podrían levantar la cosecha. Pero de ahí a decir que la industria está subsidiada no es correcto, Capello busca polemizar", dijo Mauricio Colome, desde la Cámara Bodeguera. “Hay productores menores que si no recibieran préstamos, no subsidios; no podrían levantar la cosecha. Pero de ahí a decir que la industria está subsidiada no es correcto, Capello busca polemizar", dijo Mauricio Colome, desde la Cámara Bodeguera.

Por su lado, José “Catuco” Molina, miembro de Coviar y titula de la Cámara de Productores Vitícolas, fue breve y conciso. Apoyó al desarrollo de ambas actividades, y no contestó sobre las críticas de Capello. “Este debate es obsoleto y no suma nada. Después de dos décadas de convivencia en San Juan, los hechos muestras los resultados”, afirmó.

En solitario

Uno de los referentes sanjuaninos que ha reflotado con fuerza su prédica contra la minería es Juan José Ramos, titular interino de la Asociación de Viñateros Independientes. Él y Eduardo Garcés (presidente de la Federación viñatera) acompañaron y celebraron el discurso de Bressia en la vendimia. “No estamos en contra de la minera tradicional de la cal, el mármol y rocas de aplicación. Sí nos oponemos a la metalífera, que usa sustancias químicas peligrosas, como el cianuro, en zonas donde se genera el agua, de glaciares y Periglaciares”, dijo.

“Capello es uno de los principales representantes en la Argentina de los intereses de multinacionales mineras”, dijo el viñatero Juan José Ramos. “Capello es uno de los principales representantes en la Argentina de los intereses de multinacionales mineras”, dijo el viñatero Juan José Ramos.

Agregó que desde el 2023 que se instaló la Minería como política de estado, los viñateros carecen de una política que les permita rentabilidad en el mercado dominado por pocas empresas.

“Los pequeños subsidios que hemos recibido son un poroto al lado de los inmensas ventajas impositivas y fiscales que le otorga la ley de inversión minera. No hay ninguna actividad económica en el país con tantas ventajas como la minería metalífera”, aseguró.

Agregó que “los nuevos ricos de San Juan son algunos proveedores de servicios mineros” y que si se deroga la ley de protección de glaciares y se permite la explotación minera en la zona donde se genera agua, se corre el riesgo en pocos años de que San Juan se quede sin agua.