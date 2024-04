Los choferes y empresarios de colectivos dicen que aseguran el servicio de colectivo el jueves

"Efectivamente, ese pago había que realizarlo el día 30, o sea hoy, pero ya hemos llegado a un acuerdo con la UTA y el pago se va a realizar el jueves en la mañana, así que no hay ninguna hipótesis de conflicto y el servicio va a estar totalmente garantizado", aseguró en Radio Sarmiento el presidente de ATAP, Ricardo Salvá.

Los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local habían anunciado este martes a media mañana que se declaró en estado de alerta debido a que los directivos de las empresas no cumplieron aún con el último tramo del acuerdo firmado con la Cámara ATAP en el mes de marzo. Por ese motivo aseguraron de que si durante la jornada del jueves 2 de mayo no se regulariza la situación, a partir de las 12hs de ese mismo día comenzarán con una retención de servicio. Luego del anuncio de ATAP, UTA salió a confirmar que, debido al acuerdo de pago, no avanzará con el paro.

Salvá dijo que para el sector empleador se hizo complejo cumplir con el acuerdo salarial. "Hubo empresas que estuvieron muy complicadas para hacerlo. Se había propuesto pagar la mitad ahora y el resto junto con los sueldos. Esto no fue aceptado y finalmente, después de una conversación que tuvimos con el secretario general de la UTA, Héctor Maldonado, quedamos de acuerdo que se iba a pagar, el 50% hoy y el 50% el jueves próximo", aseguró.