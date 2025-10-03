viernes 3 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Molestas visitantes

La batalla del jardín: tres recetas caseras y ecológicas para terminar con las hormigas

La cocina y la despensa ofrecen recetas seguras para desalojar a estas visitantes sin dañar el medio ambiente

Por Mario Godoy
Hay recetas fáciles de realizar en casa para terminar con las hormigas del jardín.

Hay recetas fáciles de realizar en casa para terminar con las hormigas del jardín.

Las hormigas, incansables obreras de la naturaleza, pueden convertirse rápidamente en un dolor de cabeza para cualquier jardinero. Si bien su labor es crucial para el ecosistema, cuando deciden devorar brotes tiernos, cosechar hojas o aliarse con el pulgón, es momento de actuar.

Lee además
El dolor de cabeza tiene las horas contadas con tres recetas bien caseras y efectivas.
Son hueso de santo

¡Jaque mate al dolor de cabeza!: tres recetas caseras y naturales para aliviar la cefalea
San Juan cuenta con una infinidad de materia prima para preparar ricas recetas de cócteles en primavera.
Guía práctica

Tres recetas caseras de cócteles 'bien sanjuaninos' para disfrutar con amigos en primavera

Afortunadamente, no siempre es necesario recurrir a químicos agresivos. La cocina y la despensa ofrecen soluciones ecológicas, económicas y seguras para desalojar a estas visitantes sin dañar el medio ambiente, a las mascotas ni a la salud de sus plantas.

Aquí desglosamos tres potentes recetas caseras para retomar el control de su jardín:

1. Cebo letal: bicarbonato de sodio y azúcar

Esta es una de las soluciones más efectivas porque las hormigas la llevan directamente a su nido, eliminando a la colonia desde adentro.

Ingredientes y Preparación:

  • 1 parte de bicarbonato de sodio (o Levadura en polvo)

  • 1 parte de azúcar (o azúcar glas)

  • Un recipiente pequeño (como una tapa de botella) para usar como cebo.

Modo de Uso:

  • Mezcle el bicarbonato (o levadura) y el azúcar a partes iguales hasta que estén bien integrados.

  • Coloque pequeñas porciones de la mezcla en el recipiente.

  • Ubique el cebo en los senderos de las hormigas o cerca de las entradas del hormiguero.

¿Por qué funciona?

Las hormigas son atraídas por el azúcar, considerándolo un alimento. Sin embargo, al ingerir el bicarbonato, este reacciona con los jugos gástricos del insecto (ya que no pueden expulsar gases), resultando fatal para ellas y para la reina una vez que el cebo es transportado al interior del nido.

2. Barrera repelente para el jardín: vinagre blanco y agua

El vinagre es un doble agente: su fuerte olor desorienta a las hormigas al eliminar el rastro de feromonas que usan para guiarse, y su acidez actúa como un irritante natural.

Ingredientes y Preparación:

  • Vinagre blanco (de alcohol o manzana)

  • Agua

  • Una botella con atomizador (pulverizador).

Modo de Uso:

  • Mezcle partes iguales de vinagre blanco y agua dentro del atomizador (por ejemplo, 250 ml de vinagre y 250 ml de agua).

  • Rocíe la solución directamente sobre los senderos de las hormigas, los puntos de entrada a la casa o alrededor de las macetas.

  • Si ha encontrado el hormiguero, vierta una buena cantidad de la mezcla directamente en la abertura.

Consejo de jardinería:

Para evitar dañar hojas sensibles, es mejor rociar la mezcla en el suelo o sobre las superficies no vegetales, y hacerlo preferiblemente por la mañana o al atardecer. Repita la aplicación diariamente hasta que el rastro desaparezca.

3. Asfixiante natural: jabón líquido

Esta solución es ideal para cuando necesita una respuesta inmediata contra grupos grandes de hormigas en plantas o superficies.

Ingredientes y Preparación:

  • 1 litro de Agua

  • 2 cucharadas de jabón líquido (de lavar platos o jabón potásico, que es más suave para las plantas).

  • Una botella con atomizador.

Modo de Uso:

  • Disuelva el jabón líquido en el litro de agua, agitando suavemente para no generar demasiada espuma.

  • Rocíe la mezcla directamente sobre las hormigas o sobre las áreas afectadas de las plantas.

¿Por qué funciona?

El jabón rompe la tensión superficial del agua y, al contacto, recubre a la hormiga. Esto daña su capa protectora externa y obstruye sus espiráculos (poros respiratorios), lo que provoca su asfixia y deshidratación. Además, el residuo jabonoso también borra los rastros químicos, dificultando que más hormigas sigan el camino.

Prevención: la mejor herramienta

Una vez que logre desalojar a las hormigas, la prevención es clave:

  • Evite el alimento: Retire restos de comida, no deje fruta madura caída al suelo y limpie bien las herramientas de jardinería.

  • Controle el Pulgón: Las hormigas protegen al pulgón (que produce la melaza de la que se alimentan). Eliminar el pulgón con agua jabonosa o con una infusión de ajo cortará la principal fuente de alimento de la plaga.

  • Use Aromas: Espolvorear canela en polvo o posos de café alrededor de las plantas actúa como un fuerte repelente olfativo, manteniendo a las hormigas alejadas de las zonas protegidas.

Temas
Seguí leyendo

Comer huevo en el desayuno: qué dicen los expertos sobre la cantidad ideal y sus efectos en el corazón

Las auténticas 'tiro al piso': conocé las 3 plantas de interior más fáciles de cuidar

5 plantas ideales para sembrar en octubre y disfrutar de un verano lleno de flores

Un tesoro en el parrillero: cenizas de leña, el gran aliado ecológico para tu jardín

Cada cuánto podar la lengua de suegra en primavera para que crezca fuerte y saludable

La cáscara de huevo, una gran ayuda para el jardín: para qué se usa

¡Cuidado! Los errores que tenés que evitar para no dañar tus plantas en primavera

Estas 3 plantas de interior nunca deben recibir sol directo: cómo cuidarlas para que vivan más

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Viento Zonda.
Clima

Alerta amarilla en San Juan: se espera viento Zonda con ráfagas de hasta 70 km/h

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un shock hipovolémico
Crimen

Triple femicidio: La autopsia reveló que la menor de 15 años asesinada sufrió un "shock hipovolémico"

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino
Susto

Un sismo de casi 6 grados sacudió a una provincia del norte argentino

El violento usó el martillo de emergencia del colectivo para romper los vidrios.
En Córdoba

El desquiciado del martillo: rompió las ventanillas del colectivo porque no le dejaron pagar en efectivo

Foto captura: Canal 8.
Video

"No se hagan los graciosos": el viral del sanjuanino que deberá pagar $4.000.000 por una amenaza de bomba al Centro Cívico

Te Puede Interesar

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales
Tribunales

Declaran culpable y condenan a Maximiliano Babsía por la muerte de Julieta Viñales

Por Redacción Tiempo de San Juan
El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza video
Caso sanjuanino

El dolor eterno de una madre: Silvana, 12 años sin Rocío y una herida que se remueve con el triple femicidio de La Matanza

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol video
Gran convocatoria

Con tres jornadas a pleno, artistas sanjuaninos buscan su lugar en la nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida
Tribunales

La impactante frase de la mamá de Julieta Viñales: "Que me perdone por haberle puesto en el camino a este homicida"

Según los pronósticos, vientos de distintas direcciones impactarán en San Juan este viernes, mañana sábado y el domingo.
Despeinados

San Juan, bajo el impacto del viento durante tres días: dónde y cuándo se sentirá con más fuerza