viernes 26 de septiembre 2025

Manos verdes

La cáscara de huevo, una gran ayuda para el jardín: para qué se usa

Es un recurso natural y económico, cargado de nutrientes esenciales. Detalles imperdibles de la aplicación de la cáscara de huevo

Por Mario Godoy
La cáscara de huevo es un buen aliado para las plantas.

El desayuno de hoy podría ser el secreto para tener un jardín más sano y vibrante mañana. Lejos de ser un simple desecho, la cáscara de huevo es un recurso natural y económico, cargado de nutrientes esenciales, que podemos reutilizar en el huerto y el jardín. Este residuo orgánico se convierte en un aliado insustituible para mejorar la estructura del suelo, fortalecer las plantas y combatir algunas plagas.

La química mágica: calcio en su máxima expresión

La principal cualidad de la cáscara de huevo reside en su composición: está formada casi en su totalidad (aproximadamente un 95%) por carbonato de calcio (CaCO3). Este mineral es vital para el desarrollo de las plantas, cumpliendo varias funciones:

  • Refuerzo celular: El calcio es fundamental para la formación de paredes celulares fuertes, haciendo que las plantas sean más resistentes a enfermedades y estrés ambiental.

  • Prevención de enfermedades: Ayuda a prevenir el temido "pudrición apical" o "culo negro" en frutos como el tomate, el pimiento y el zapallo. Este trastorno fisiológico es causado por una deficiencia de calcio que impide que el fruto se desarrolle correctamente.

  • Corrección de acidez del suelo: Actúa como un agente natural para elevar el pH del suelo, es decir, para desacidificarlo. Esto es especialmente útil en suelos que tienden a ser muy ácidos, permitiendo que las plantas absorban otros nutrientes de manera más eficiente.

Usos prácticos de la cáscara en el huerto

Para aprovechar al máximo sus beneficios, es crucial preparar las cáscaras de huevo correctamente. Primero, deben lavarse para eliminar cualquier resto de clara o yema (que podría atraer plagas) y luego secarse.

1. Fuente de nutrientes (Calcio)

Una vez secas, las cáscaras deben triturarse hasta convertirlas en un polvo fino. Cuanto más finas, más rápido liberarán el calcio en el suelo.

  • Uso directo: Incorpore el polvo de cáscara de huevo directamente en el hoyo de plantación, especialmente al trasplantar tomates, pimientos o berenjenas.

  • Abono de superficie: Espolvoree el polvo alrededor de la base de las plantas cada dos meses. Esto se irá integrando lentamente con el riego, liberando el calcio de forma gradual.

  • Compostaje: Añadir cáscaras trituradas al compost ayuda a airear la pila y a enriquecer el abono final con calcio, equilibrando su composición.

2. Barrera anticaracoles y babosas

Para este uso, las cáscaras no deben estar pulverizadas, sino rotas en trozos medianos y afilados.

  • Método de barrera: Esparza los trozos de cáscara alrededor de las plántulas jóvenes y cultivos vulnerables. Los bordes afilados de las cáscaras rotas actúan como una barrera física que desanima a los caracoles y babosas, ya que prefieren no arrastrarse sobre una superficie punzante.

3. Semilleros biodegradables

La mitad de la cáscara de huevo se convierte en un pequeño y perfecto semillero individual.

  • Preparación: Lave las medias cáscaras, haga un pequeño orificio en la base (para drenaje) y rellene con sustrato.

  • Siembra y trasplante: Siembre una o dos semillas por cáscara. Cuando la plántula esté lista para el trasplante, simplemente rompa ligeramente la cáscara y entierre la plántula con la cáscara. La cáscara se descompondrá en la tierra, actuando como un fertilizante inicial y evitando el estrés del trasplante.

