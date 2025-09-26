viernes 26 de septiembre 2025

Datos

Cada cuánto podar la lengua de suegra en primavera para que crezca fuerte y saludable

La Sansevieria, conocida como lengua de suegra, es una de las plantas más resistentes y elegidas para interiores. Sin embargo, en primavera necesita una poda puntual para estimular su desarrollo, controlar el crecimiento y mantener su aspecto verde y brillante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-09-26 201616

La lengua de suegra es una de las especies más populares en hogares y oficinas gracias a su resistencia y a lo poco que exige en cuanto a cuidados. Pero, aunque se trate de una planta de mantenimiento sencillo, realizar una poda correcta en primavera es fundamental para favorecer su crecimiento y prolongar su vida útil.

image

Cada cuánto tiempo podar la lengua de suegra

Los especialistas en jardinería recomiendan revisar la planta cada 4 a 6 semanas durante la primavera, ya que es la estación en la que activa su crecimiento. Aun así, no suele requerir más de una o dos podas en toda la temporada, salvo que esté demasiado frondosa o presente hojas secas.

Beneficios de podar la lengua de suegra

La poda no solo tiene un fin estético, también ayuda a mantener la salud de la planta. Entre sus principales ventajas se encuentran:

  • Eliminar hojas amarillas, secas o dañadas.

  • Controlar el tamaño y evitar que se expanda demasiado.

  • Favorecer la aparición de hojas nuevas, más verdes y resistentes.

  • Prevenir la saturación de la maceta y mejorar la oxigenación de las raíces.

Cómo podar la lengua de suegra paso a paso

Para que la poda sea efectiva y no dañe la planta, conviene seguir estas recomendaciones:

  • Usar tijeras limpias, afiladas y previamente desinfectadas.

  • Cortar las hojas desde la base, lo más cerca posible del sustrato.

  • Retirar las hojas enfermas, dobladas o que deformen la estructura natural.

  • Si la planta está muy densa, dividirla y trasplantar los brotes en otras macetas para su propagación.

Con estos simples cuidados, la lengua de suegra lucirá vigorosa, con hojas fuertes y un aspecto decorativo ideal para cualquier espacio del hogar.

